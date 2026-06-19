SV Winterstettenstadt stellt sich nach dem Abstieg neu auf

Der SV Winterstettenstadt geht mit personellen Veränderungen in die neue Saison. Nach dem Abstieg aus der Kreisliga A2 Oberschwaben startet der Verein künftig in der Kreisliga B. Der Neuaufbau betrifft dabei nicht nur den Kader, sondern auch die Trainerposition. Wie Spielleiter Andreas Ruß mitteilt, wechseln Felix Bonelli und Samuel Zinser vom Landesliga-Absteiger FV Bad Schussenried zum SVW. Zudem übernimmt Dennis Hepp zur kommenden Spielzeit das Traineramt.
Die wichtigste Personalie im Angriff ist wohl Felix Bonelli. Der 30 Jahre alte Stürmer spielte seit der Saison 2018/2019 für den FV Bad Schussenried in der Landesliga sowie in der Bezirksliga und erzielte dort außergewöhnliche 151 Tore in 144 Spielen. Damit verpflichtet Winterstettenstadt einen Angreifer, der über Jahre hinweg eine konstant hohe Trefferquote nachgewiesen hat.
Ebenfalls aus Bad Schussenried kommt Samuel Zinser. Der Mittelfeldspieler bestritt in der vergangenen Saison 14 Spiele für die erste Mannschaft des FV Bad Schussenried und erzielte dabei ein Tor. Zudem kam er in drei Partien für die zweite Mannschaft zum Einsatz.
Hepp übernimmt das Traineramt
Auch auf der Trainerbank stellt sich der SVW neu auf. Dennis Hepp wird zur neuen Saison Trainer des SV Winterstettenstadt. Der 44-Jährige war viele Jahre Spieler beim SC Michelwinaden und trainierte zuletzt die A-Jugend des SV Reute. In der Mitteilung heißt es zudem: „Dennis Hepp war bisher 13 Jahre Jugendtrainer bei verschiedenen Vereinen und wird sich jetzt im Aktiven Bereich probieren.“ Für Hepp ist es damit der Schritt aus dem Jugendbereich in den Aktivenfußball.
Der neue Trainer kennt den Verein bereits aus seiner eigenen Laufbahn. Ruß verweist darauf, dass Hepp früher auch selbst für den SV Winterstettenstadt aktiv war.
Dank an den bisherigen Trainer
Der bisherige Trainer Niko Gleich hatte den Verein während der Saison über seine Entscheidung informiert, im Sommer etwas Neues auszuprobieren. Der Verein verbindet den Abschied mit Anerkennung für die zurückliegende Arbeit: „Wir sind Niko sehr dankbar für die vergangene Saison und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft!“
Weitere Planungen laufen
Der Co-Trainer-Posten ist weiterhin offen. Der Verein sucht nach einer passenden Lösung und schließt dabei auch eine Variante mit einem spielenden Co-Trainer nicht aus.
„Zudem sind unsere Planungen für den Kader noch nicht abgeschlossen. Wir führen weiterhin Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und arbeiten daran, die Mannschaft gezielt zu verstärken“, sagt Andreas Ruß.