Marius Reidel (schwarzes Trikot) setzt sich hier einmal gegen gleich zwei Trippstädter durch. Foto: Jochen Werner

SV Winterbach: Nach Klatsche ratlos und sprachlos SV Winterbach steht auch gegen Mitaufsteiger Trippstadt beim 2:6 mit leeren Händen da Verlinkte Inhalte Landesliga West SV Winterbach Trippstadt

Winterbach. Am Ende herrschten Rat- und Sprachlosigkeit. Mit 2:6 (1:2) unterlag der SV Winterbach auf eigener Wiese im Landesliga-Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSG Trippstadt. Und das nach Spielverlauf und Chancen am Ende auch in dieser Höhe völlig verdient. Die Gäste aus der Pfalz waren über die gesamte Spielzeit hinweg aktiver, schneller in der Vorwärtsbewegung und reifer. Sie stellten sich so vor, wie es SV-Trainer Torben Scherer vorher gesagt hatte: „Das ist eine reife Mannschaft mit gut ausgebildeten Spielern, kein typischer Aufsteiger.“

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Von einer Verlegenheit in die nächste gestolpert

Und diese Truppe brachte den SV in der ersten Viertelstunde von einer Verlegenheit in die nächste. Erst fiel eine Flanke an den langen Pfosten (4.), dann visierte Maximilian Lauhoff dasselbe Aluminiumteil an (6.). Die Angriffe liefen nach dem gleichen Schema. Ein vertikaler Pass in die Schnittstelle, der schnelle Abschluss. Wann es klingelte, war nur eine Frage der Zeit. Lauhoff auf Maurice Mages, dessen Schuss Keeper Samuel Keßler nicht festhalten konnte, Fritz Reisinger war zur Stelle (12.). Das 0:2 keine zwei Minuten später. Lauhoff spielte diesmal nach halbrechts zu Niklas Muth, der eine Flanke antäuschte und stattdessen trocken ins kurze Eck traf. Gestern, 16:00 Uhr SV Winterbach SV Winterbach TSG Trippstadt Trippstadt 2 6 Abpfiff