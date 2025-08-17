SV Winterbach: Nach Klatsche ratlos und sprachlos

Winterbach. Am Ende herrschten Rat- und Sprachlosigkeit. Mit 2:6 (1:2) unterlag der SV Winterbach auf eigener Wiese im Landesliga-Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSG Trippstadt. Und das nach Spielverlauf und Chancen am Ende auch in dieser Höhe völlig verdient. Die Gäste aus der Pfalz waren über die gesamte Spielzeit hinweg aktiver, schneller in der Vorwärtsbewegung und reifer. Sie stellten sich so vor, wie es SV-Trainer Torben Scherer vorher gesagt hatte: „Das ist eine reife Mannschaft mit gut ausgebildeten Spielern, kein typischer Aufsteiger.“
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Von einer Verlegenheit in die nächste gestolpert
Und diese Truppe brachte den SV in der ersten Viertelstunde von einer Verlegenheit in die nächste. Erst fiel eine Flanke an den langen Pfosten (4.), dann visierte Maximilian Lauhoff dasselbe Aluminiumteil an (6.). Die Angriffe liefen nach dem gleichen Schema. Ein vertikaler Pass in die Schnittstelle, der schnelle Abschluss. Wann es klingelte, war nur eine Frage der Zeit. Lauhoff auf Maurice Mages, dessen Schuss Keeper Samuel Keßler nicht festhalten konnte, Fritz Reisinger war zur Stelle (12.). Das 0:2 keine zwei Minuten später. Lauhoff spielte diesmal nach halbrechts zu Niklas Muth, der eine Flanke antäuschte und stattdessen trocken ins kurze Eck traf.
Als die Elf vom Felsen aufwachte, ihre Vielzahl an leichten Fehlern zumindest phasenweise abstellen konnte, war die Begegnung fast schon gelaufen. Und dennoch war mehr möglich. Plötzlich war der Wille sichtbar, nachdem Scherer interne Umstellungen vorgenommen hatte. Efe Görlek erkämpfte sich den Ball im Mittelfeld, spielte direkt nach vorn zu Elias Pfenning, und der traf zum Anschluss (36.). Es war der erste Landesligatreffer für den SV Winterbach.
Nach der Pause begann der SV engagierter, baute defensiv aber die gleichen Böcke. Mages (50., 60., 89.) per Dreierpack und Ricardo Leis (75.) trafen für die Gäste. Das Tor des Tages allerdings besorgte Pfenning. Einen langen Ball nahm er in zentraler Position knapp 20 Meter vor dem Trippstädter Gehäuse an, drehte sich und traf volley und unhaltbar zum zwischenzeitlichen 2:5 (77.). Scherer war bedient. „Ich male es trotzdem nicht zu schwarz“, sagte er, „denn ich muss anerkennen, dass die Jungs es immer weiter versucht und nie aufgesteckt haben.
SV Winterbach: Keßler – Seckler (83. Reidel), Augustin, Zimmermann, Fett (68. Warkus), Blaum – Kunz, Görlek (68. Keim) – Schneberger, Stumm – Pfenning