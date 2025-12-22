SV Winterbach: Landesliga war für viele Neuland

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Winterbach. Zu den Winterbachern hat uns Henry Schneeberger, Mittelfeldspieler beim SV, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung ist positiv zum Beginn der Winterpause. Nach einem holprigen Start konnten wir in Ruhe unsere Fehler analysieren, daran arbeiten und mit ersten Erfolgen erkennen, dass wir daraus lernen. Für viele Spieler ist die Landesliga Neuland. Fehler passieren und waren zu erwarten, aber die Truppe lässt sich von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen und glaubt an ihre Stärke."

"Hier müssen wir definitiv die Entwicklung hervorheben. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sich an die neue Liga, die neue Dynamik und die neue Physis zu gewöhnen, erkennt man bei jedem Spieler rießige Fortschritte.

Mit dem ersten gewonnen Spiel stieg auch das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und in vielen Spielen erkennt man das Selbstvertrauen und den Glauben, mithalten zu können, wenn wir 100 % Leistung abrufen.

Die Frage zu beantworten, was schlecht lief, ist relativ einfach: Nach einigen Gegentoren zu Beginn der Hinrunde, haben wir uns gerade gegen den Ball gesteigert. Die meisten Gegentore seitdem, fallen tatsächlich nach Standards und das wurmt extrem und hat uns einige Punkte gekostet.

An der Chancenverwertung und dem Spiel in eigenem Ballbesitz müssen wir weiterhin arbeiten. Auch hier haben wir dazugelernt, entscheiden uns aber unter Druck oftmals noch falsch."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Die Winterpause läuft ruhig, Änderungen sind derzeit nicht geplant."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir wollen weiterhin in der Liga mitmischen, Punkte hamstern, es jedem Gegner gegen uns schwer machen und die eigene Entwicklung in den Vordergrund stellen. Wenn wir dort weitermachen wo wir aufgehört haben, können wir uns weiter stabilisieren und den ein oder anderen Punkt ergattern. Das größte Ziel bleibt aber bodenständig, demütig, ruhig und hungrig zu bleiben. Verlieren gehört zum Besser werden dazu."



Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Beim Meister kommt man definitiv nicht am SC Hauenstein vorbei. Sie punkten konstant und werden zum Ende der Saison verdient Meister. Bei den Absteigern wird es bei einer Gruppe von fünf bis sechs Mannschaften bleiben, die bis zum Ende kämpft. Mit den Informationen zu Bundenthal und Rüssingen bleibt es spannend, wie sich das in der Rückrunde entwickelt und wie viele tatsächlich absteigen müssen."

