Alle Mann abklatschen: Die Winterbacher sind motiviert vor dem nächsten Auftritt. Foto: Mario Luge

SV Winterbach hofft weiter Für den punktlosen Landesliga-Aufsteiger gegen den SV Rodenbach der Knoten platzen Verlinkte Inhalte Landesliga West Rodenbach SV Winterbach

Winterbach. Auch wenn der erste Dreier überfällig ist für die bislang punktlosen Fußballer von Landesliga-Aufsteiger SV Winterbach: Vor dem Heimduell am Samstag (16.30 Uhr) gegen den Tabellenzwölften SV Rodenbach macht Trainer Torben Scherer keinen Druck.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Wenn nicht diese, dann eben nächste Woche

„Jeder Dreier tut gut – aber auch ein Punkt ist hilfreich, damit man die Belohnung für gute Spielphasen auch in der Tabelle sieht, anstatt immer nur darüber spricht“, sagt Scherer. „Von mir aus gerne am Samstag und wenn es dann nicht reicht, greifen wir die darauffolgende Woche wieder an. Wir sind total entspannt.“ Zum Null-Punkte-Start meint Übungsleiter: „Im Vorfeld hatten wir immer betont, dass es schwer wird, dass es ein Abenteuer ist und dass wir auch solche Phasen erleben könnten. Wir sind nicht chancenlos, wollen aktuell Konstanz in unsere Leistungen bekommen. Individuelle Fehler sorgen aber für Verkrampfungen – und jede Niederlage hatte eine andere Geschichte. Was man den Jungs definitiv nicht absprechen kann ist, dass sie Wollen. Wenn wir mal konstant die Leistung abrufen und uns belohnen, werden wir auch endlich punkten. Das hilft natürlich extrem für den Kopf.“ Morgen, 16:30 Uhr SV Winterbach SV Winterbach SV Rodenbach Rodenbach 16:30 PUSH