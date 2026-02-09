SV Wilhelmshaven zeigt Reaktion und gewinnt zweiten Test

– Foto: Horst Vogler

Der SV Wilhelmshaven hat im Kurztrainingslager in Recklinghausen die erhoffte Reaktion gezeigt. Einen Tag nach der Niederlage im Testspiel beim SV Sodingen gewann das Team von Frank Löning den zweiten Härtetest gegen den Lüner SV mit 3:1. Der Auftritt war dabei deutlich stabiler und zielstrebiger als noch am Samstag.

„Wir haben das Spiel von gestern analysiert und die Fehler angesprochen“, erklärte Löning. „Den Matchplan für heute haben die Jungs dann auch weitestgehend umgesetzt.“ Gleichzeitig blieb der Teamchef realistisch: „Es ist klar, dass noch nicht alles bei hundert Prozent sein kann. Dazu fehlt einfach das fußballerische Training in den letzten Wochen.“

Der Sonntag begann für die Mannschaft bereits früh. Nach dem gemeinsamen Frühstück stand zunächst eine Laufeinheit durch Recklinghausen auf dem Programm, ehe es nach dem Mittagessen weiter nach Lünen ging. Für Löning war das Wochenende insgesamt ein Gewinn, auch über das Sportliche hinaus: „Es waren zwei wertvolle Tage. Wir hatten alle die Gelegenheit, uns gegenseitig besser kennenzulernen als während der Trainingsarbeit auf dem Platz.“