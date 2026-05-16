SV Wilhelmshaven wirbt für gemeinsame Jugendspielgemeinschaft

– Foto: Marco Zimmer

Der SV Wilhelmshaven möchte seine Nachwuchsarbeit künftig breiter aufstellen und hat alle Fußballvereine der Stadt zu Gesprächen über eine mögliche Jugendspielgemeinschaft eingeladen. Ziel ist es, jungen Spielern langfristig bessere sportliche Perspektiven in Wilhelmshaven zu bieten.

Nach Angaben des Oberligisten sollen durch eine enge Zusammenarbeit vorhandene Kräfte im Jugendfußball gebündelt werden. Geplant sind gemeinsame Strukturen, qualifizierte Trainer sowie eine gezielte Förderung talentierter Spieler. Damit sollen Nachwuchstalente möglichst in der Region gehalten und sportlich weiterentwickelt werden.

Dr. Hans Herrnberger, Vorstandsmitglied des SV Wilhelmshaven, betont dabei den gemeinsamen Ansatz: „Es geht nicht um persönliche Interessen einzelner Vereine, sondern darum, den Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen Chancen zu ermöglichen.“