SV Wilhelmshaven wirbt für gemeinsame Jugendspielgemeinschaft

Der SV Wilhelmshaven möchte seine Nachwuchsarbeit künftig breiter aufstellen und hat alle Fußballvereine der Stadt zu Gesprächen über eine mögliche Jugendspielgemeinschaft eingeladen. Ziel ist es, jungen Spielern langfristig bessere sportliche Perspektiven in Wilhelmshaven zu bieten.
Nach Angaben des Oberligisten sollen durch eine enge Zusammenarbeit vorhandene Kräfte im Jugendfußball gebündelt werden. Geplant sind gemeinsame Strukturen, qualifizierte Trainer sowie eine gezielte Förderung talentierter Spieler. Damit sollen Nachwuchstalente möglichst in der Region gehalten und sportlich weiterentwickelt werden.
Dr. Hans Herrnberger, Vorstandsmitglied des SV Wilhelmshaven, betont dabei den gemeinsamen Ansatz: „Es geht nicht um persönliche Interessen einzelner Vereine, sondern darum, den Kindern und Jugendlichen die bestmöglichen Chancen zu ermöglichen.“
Der Verein verweist in diesem Zusammenhang auch auf Beispiele aus den eigenen Reihen. Spieler wie Tim Rister und Ajdin Herovic stünden exemplarisch für die Möglichkeiten, die sich durch gezielte Förderung ergeben können.
Mit dem Vorstoß setzt der SV Wilhelmshaven nach eigenen Angaben bewusst auf Kooperation statt Konkurrenz. Langfristig soll der Jugendfußball in der Region gestärkt und jungen Spielern eine sportliche Perspektive in ihrer Heimatstadt geboten werden.