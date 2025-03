SV Wilhelmshaven will Revanche gegen Arminia Hannover

Der SV Wilhelmshaven empfängt am Sonntag den SV Arminia Hannover zum nächsten Heimspiel in der Oberliga Niedersachsen. Nachdem die Jadestädter das Hinspiel mit 0:2 verloren haben, will die Mannschaft von Trainer Florian Schmidt diesmal die drei Punkte im eigenen Stadion behalten.

Mit aktuell 25 Punkten auf dem Konto liegt Wilhelmshaven auf Platz 13, während Arminia mit 30 Zählern Rang zehn belegt. Ein Sieg könnte nicht nur den Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle herstellen, sondern wäre auch ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Während Arminia in dieser Saison mit einer stabilen Defensive auftritt (22 Gegentore in 21 Spielen), zeigte sich der SV Wilhelmshaven offensiv etwas durchschlagskräftiger, musste dafür aber mehr Gegentreffer hinnehmen. Mit einem Torverhältnis von 30:33 und drei Nachholspielen in der Hinterhand sind die Wilhelmshavener noch in einer Position, um sich weiter nach oben zu arbeiten. „Wir wissen, dass Arminia eine sehr disziplinierte Mannschaft ist, aber wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir zuhause gefährlich sein können“, sagte Trainer Schmidt im Vorfeld der Partie.