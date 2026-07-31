SV Wilhelmshaven will mit voller Konzentration ins Pokalduell starten Vor dem Oberliga-Auftakt wartet im Niedersachsenpokal der Amateure die Aufgabe beim VfL Stenum von red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Eine Woche vor dem Start in die neue Oberliga-Saison steht für den SV Wilhelmshaven die erste Pflichtspielprobe an. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure trifft die Mannschaft von der Jade auf den VfL Stenum. Trotz des Klassenunterschieds erwartet der Oberligist eine anspruchsvolle Aufgabe.

Die Vorbereitung des SV Wilhelmshaven geht in die entscheidende Phase. Mit dem Pokalspiel beim VfL Stenum beginnt für die Mannschaft die heiße Phase vor dem Auftakt in die neue Oberliga-Saison. Eine Woche nach dem Achtelfinale wartet der Ligastart – entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für den weiteren Verlauf der Vorbereitung. „Die Mannschaft ist auf der Zielgeraden in ihrer Vorbereitung auf den Saisonstart gut gewappnet. Wir sind alle sehr zuversichtlich und mit dem Verlauf optimistisch eingestellt“, sagt Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger.

Dabei stand die Mannschaft in den vergangenen Wochen vor einer besonderen Herausforderung. Aufgrund zahlreicher Neuzugänge musste sich das Team zunächst finden und Abläufe entwickeln. Die Testspiele dienten dabei als wichtige Grundlage, um die neue Mannschaft zusammenzuführen. „Die Mannschaft musste sich wegen der Vielzahl an neuen Spielern erst einmal finden, was sich auch in den Testspielen klar herausgestellt hat, doch dafür sind sie ja auch da“, erklärt Lohmann-Herrnberger. In den vergangenen Begegnungen sei jedoch eine klare Entwicklung erkennbar gewesen: „In den letzten Testspielen, unabhängig von der Spielklasse der Gegner, hat sich die Mannschaft klar angefangen zu harmonieren und ihre Stärken gezeigt.“