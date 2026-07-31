SV Wilhelmshaven will mit voller Konzentration ins Pokalduell starten

Eine Woche vor dem Start in die neue Oberliga-Saison steht für den SV Wilhelmshaven die erste Pflichtspielprobe an. Im Achtelfinale des Niedersachsenpokals der Amateure trifft die Mannschaft von der Jade auf den VfL Stenum. Trotz des Klassenunterschieds erwartet der Oberligist eine anspruchsvolle Aufgabe.
Die Vorbereitung des SV Wilhelmshaven geht in die entscheidende Phase. Mit dem Pokalspiel beim VfL Stenum beginnt für die Mannschaft die heiße Phase vor dem Auftakt in die neue Oberliga-Saison. Eine Woche nach dem Achtelfinale wartet der Ligastart – entsprechend groß ist die Bedeutung der Partie für den weiteren Verlauf der Vorbereitung.
„Die Mannschaft ist auf der Zielgeraden in ihrer Vorbereitung auf den Saisonstart gut gewappnet. Wir sind alle sehr zuversichtlich und mit dem Verlauf optimistisch eingestellt“, sagt Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger.
Dabei stand die Mannschaft in den vergangenen Wochen vor einer besonderen Herausforderung. Aufgrund zahlreicher Neuzugänge musste sich das Team zunächst finden und Abläufe entwickeln. Die Testspiele dienten dabei als wichtige Grundlage, um die neue Mannschaft zusammenzuführen.
„Die Mannschaft musste sich wegen der Vielzahl an neuen Spielern erst einmal finden, was sich auch in den Testspielen klar herausgestellt hat, doch dafür sind sie ja auch da“, erklärt Lohmann-Herrnberger. In den vergangenen Begegnungen sei jedoch eine klare Entwicklung erkennbar gewesen: „In den letzten Testspielen, unabhängig von der Spielklasse der Gegner, hat sich die Mannschaft klar angefangen zu harmonieren und ihre Stärken gezeigt.“
Sportlich arbeitete das Trainerteam in der Vorbereitung vor allem an den Details. Neben der Integration der neuen Spieler standen taktische Automatismen im Mittelpunkt. „Wir haben im Trainerstab besonders an den taktischen Abläufen, Laufwegen und Standardsituationen gearbeitet“, berichtet die Pressesprecherin.
Im Pokalspiel beim VfL Stenum erwartet den SV Wilhelmshaven nun eine Mannschaft, die die Partie als besondere Gelegenheit betrachten dürfte. Für den Oberligisten ist die Begegnung zugleich ein erster Pflichtspieltest unter Wettbewerbsbedingungen.
„Die Pokalspiele haben immer ihren besonderen Reiz und uns ist klar, dass auch ein unterklassiger Gegner 120 Prozent geben wird und sich nicht kampflos gegen uns stellen wird“, sagt Lohmann-Herrnberger.
Trotz des Unterschieds in den Spielklassen will Wilhelmshaven die Partie mit der nötigen Ernsthaftigkeit angehen. Eine Rotation oder ein leichtfertiger Umgang mit der Aufgabe ist nicht vorgesehen.
„Wir unterschätzen Stenum nicht und werden mit unserer besten Elf antreten“, betont die Pressesprecherin. Parallel laufen die Planungen für den endgültigen Kader weiter. Der SV Wilhelmshaven möchte sich noch auf einer Position verstärken.
„Im Moment würden wir uns noch mit einem weiteren Spieler auf der Außenbahn verstärken wollen“, erklärt Lohmann-Herrnberger.
Mit dem Pokalspiel in Stenum erhält die neu formierte Mannschaft damit die Möglichkeit, kurz vor dem Oberliga-Auftakt erstmals unter Pflichtspielbedingungen zu zeigen, wie weit die Entwicklung in der Vorbereitung bereits fortgeschritten ist.