 2026-02-17T13:18:05.561Z

Allgemeines

SV Wilhelmshaven weicht in den Sportpark aus

Jadestadion gesperrt – Heimspiel gegen SV Meppen II wird am Sonntag um 17 Uhr an der Freiligrathstraße angepfiffen

von red · Heute, 08:52 Uhr · 0 Leser
– Foto: Horst Vogler

Verlinkte Inhalte

Oberliga Niedersachs.
SV Meppen II
SV Wilhelmsh

Der SV Wilhelmshaven will am Sonntag endlich in die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen starten – auch wenn die Rahmenbedingungen erneut ungewöhnlich sind. Weil der Platz im Jadestadion von der Stadt Wilhelmshaven gesperrt werden musste, verlegt der SVW das Heimspiel gegen die Regionalligareserve des SV Meppen in den Sportpark an der Freiligrathstraße.

Angepfiffen wird dort allerdings nicht zur gewohnten Uhrzeit, sondern erst um 17:00 Uhr. Damit erwartet die Zuschauer ein echtes Flutlichtspiel, das dem verspäteten Rückrundenauftakt zumindest atmosphärisch einen besonderen Charakter verleiht.

So., 22.02.2026, 14:00 Uhr
SV Wilhelmshaven
SV WilhelmshavenSV Wilhelmsh
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen II
14:00

Nach einer Vorbereitung, die durch Frost, Schnee und zahlreiche Spielabsagen geprägt war, will das Team um Frank Löning nun unbedingt wieder in den Ligabetrieb einsteigen. Der Gegner ist dabei kein leichter: Die U23 des SV Meppen gilt als spielstark, laufintensiv und unangenehm, gerade nach langen Pausen.

Für Wilhelmshaven steht am Sonntag daher nicht nur ein Nachholspiel auf dem Programm, sondern auch der Neustart in den Pflichtspielmodus. Und für die Fans gilt: Endlich wieder Oberligafußball in Wilhelmshaven.