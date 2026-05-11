SV Wilhelmshaven verstärkt sich doppelt für die neue Saison Zwei erfahrene Neuzugänge aus der Regionalliga sollen beim Oberligisten SV Wilhelmshaven die Statik im Kader verändern von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven treibt seine Kaderplanung für die Oberliga Niedersachsen weiter voran und präsentiert mit David Schiller und Kai Kaissis zwei routinierte Neuzugänge aus der Regionalliga. Beide sollen dem Team zur neuen Saison Stabilität und Qualität verleihen.

Mit David Schiller verpflichtet der SV Wilhelmshaven einen physisch starken Angreifer für den Angriff. Der 27-Jährige wechselt vom Regionalligisten Kickers Emden an die Jade und bringt reichlich Erfahrung mit. In rund 100 Spielen erzielte der 1,90 Meter große Stürmer 35 Treffer und bereitete 23 weitere Tore direkt vor. Damit bringt Schiller nicht nur Abschlussstärke, sondern auch Spielbeteiligung im letzten Drittel mit. Für den Oberligisten ist der Zugang ein klares Signal in Richtung Offensive: mehr Durchschlagskraft, mehr Präsenz im Strafraum, mehr Erfahrung im Abstiegskampf und oberen Tabellenbereich.

Achse verstärkt: Kaissis bringt Regionalliga-Erfahrung Auch im Mittelfeld setzt Wilhelmshaven auf einen erfahrenen Akteur. Kai Kaissis wechselt ebenfalls von Kickers Emden an die Nordseeküste und soll künftig die zentrale Achse stabilisieren. Der 29-jährige Oldenburger bringt die Erfahrung aus über 120 Regionalliga- sowie acht Drittligaspielen mit und gilt als spielintelligenter Mittelfeldspieler, der sowohl Tempo als auch Struktur ins Aufbauspiel bringen kann. Seine Verpflichtung zielt klar darauf ab, das Zentrum zu stabilisieren und dem Team mehr Kontrolle in engen Spielen zu geben.