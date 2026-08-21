SV Wilhelmshaven verstärkt Kader mit zwei Offensivspielern Mit Baba Jallow und Osman Shamsu Mansaray holt der Oberligist zwei Spieler mit unterschiedlichen Profilen nach Wilhelmshaven von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Mit dem 19-jährigen Baba Jallow vom HSC Hannover U19 kommt ein entwicklungsfähiges Talent an die Jade. Osman Shamsu Mansaray soll mit seiner Erfahrung für zusätzliche Qualität in der Offensive sorgen.

Jallow ist 19 Jahre alt und wurde zuletzt beim HSC Hannover in der U19 eingesetzt. In Wilhelmshaven soll der Offensivspieler nun den Übergang in den Herrenfußball vollziehen und seine Entwicklung auf höherem Niveau fortsetzen. Sportdirektor Lars Klümper traut dem Nachwuchsspieler dabei viel zu. Er bezeichnet Jallow als „das größte Talent, das wir in den letzten Jahren hatten“. Die Einschätzung unterstreicht die Erwartungen, die der SVW mit der Verpflichtung verbindet. Jallow soll sich langfristig an den Herrenbereich gewöhnen und sein Potenzial Schritt für Schritt ausschöpfen.

Mansaray bringt Erfahrung mit Mit Shamsu Mansaray verpflichtet der SV Wilhelmshaven zugleich einen deutlich erfahreneren Offensivspieler. Der 27-Jährige kommt vom FSV Schöningen und kann auf Erfahrungen im höherklassigen Fußball zurückblicken. Mansaray ist offensiv flexibel einsetzbar und soll dem SVW damit zusätzliche Optionen in der Angriffsreihe geben. Seine fußballerische Ausbildung erhielt Mansaray unter anderem bei Werder Bremen und dem VfL Osnabrück. In Wilhelmshaven soll er nun seine Erfahrung und Qualität in die Mannschaft einbringen und für zusätzliche Torgefahr sorgen.