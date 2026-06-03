SV Wilhelmshaven verstärkt das Mittelfeld mit Finn Rosenboom Laufstarker Mittelfeldspieler wechselt vom TuS Esens an die Jade von red · Heute, 10:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der SV Wilhelmshaven treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Mit Finn Rosenboom kommt ein zentraler Mittelfeldspieler vom Landesligisten TuS Esens, der vor allem durch seine Dynamik und Zweikampfstärke überzeugen soll.

Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentiert. Finn Rosenboom wechselt vom TuS Esens zum Oberligisten und soll künftig das Mittelfeld der Jadestädter verstärken. Mit dem Transfer setzt der SVW seine Strategie fort, den Kader gezielt zu ergänzen und die Konkurrenzsituation in allen Mannschaftsteilen zu erhöhen. Rosenboom gilt als laufstarker und zweikampffreudiger Spieler, der insbesondere im zentralen Mittelfeld seine Stärken besitzt.

Präsenz im Zentrum Beim TuS Esens gehörte Rosenboom zu den prägenden Akteuren im Mittelfeld. Durch seine intensive Spielweise, seine Bereitschaft gegen den Ball zu arbeiten und seine körperliche Präsenz entwickelte er sich dort zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft. Diese Eigenschaften sollen nun auch dem SV Wilhelmshaven zugutekommen. Vor allem im Zentrum erhoffen sich die Verantwortlichen zusätzliche Stabilität und Dynamik.