SV Wilhelmshaven verpflichtet Yasar Brüning

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Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Yasar Brüning wechselt vom Landesligisten Viktoria Arnoldsweiler an die Jade.

Der 24 Jahre alte Außenbahnspieler kehrt nach seinem Studium in den Nordwesten zurück und soll künftig die Offensive des Oberligisten verstärken. Der Verein beschreibt Yasar Brüning als schnellen und technisch starken Flügelspieler, der vom sportlichen Konzept des SV Wilhelmshaven überzeugt werden konnte.

Neben der Verpflichtung des Neuzugangs teilte der Verein außerdem mit, dass bereits vier Spieler aus dem aktuellen Kader ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben haben. Weitere Gespräche mit Spielern laufen nach Angaben des Klubs derzeit noch.