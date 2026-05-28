SV Wilhelmshaven verpflichtet Torjäger Steffens

Der SV Wilhelmshaven sorgt mit einem prominenten Transfer für Aufmerksamkeit in der Oberliga Niedersachsen. Mit Tido Steffens schließt sich einer der erfolgreichsten Angreifer der vergangenen Jahre dem SVW an.
Der SV Wilhelmshaven hat einen spektakulären Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Tido Steffens wechselt nach 16 Jahren bei Kickers Emden an die Jade und verstärkt künftig die Offensive des Oberligisten.
Mit seiner Bilanz von 240 Toren in 416 Pflichtspielen gehört Steffens zu den prägenden Offensivspielern des norddeutschen Amateurfußballs. Über viele Jahre war er das Gesicht der Emder Offensive und entwickelte sich dort zu einer Vereinsikone.
Der Transfer bedeutet für Wilhelmshaven nicht nur einen personellen Zugewinn, sondern auch ein deutliches Signal für die kommende Spielzeit. Der SVW erhält einen Angreifer, der seine Qualitäten über Jahre konstant unter Beweis gestellt hat.
Steffens bringt neben seiner Abschlussstärke auch große Erfahrung aus Oberliga- und Regionalligaspielen mit. Seine Quote spricht dabei für sich: Über mehr als ein Jahrzehnt gehörte er regelmäßig zu den treffsichersten Spielern der Liga.
Dass Steffens Kickers Emden nach 16 Jahren verlässt, verleiht dem Wechsel zusätzliche Bedeutung. Der Offensivspieler war in Emden über Jahre Identifikationsfigur, Publikumsliebling und sportlicher Leistungsträger zugleich.
Nun folgt der Wechsel zum Ligakonkurrenten SV Wilhelmshaven, der damit einen der prominentesten Transfers dieses Sommers in der Oberliga Niedersachsen realisiert.
Nach mehreren Abgängen und ersten Neuverpflichtungen setzt Wilhelmshaven seine Kaderplanung damit konsequent fort. Mit Marvin Eilerts und nun Tido Steffens holt der Verein gezielt erfahrene Spieler mit höherklassiger Erfahrung.
Vor allem offensiv dürfte der SVW auf zusätzliche Durchschlagskraft hoffen. Die Verpflichtung von Steffens unterstreicht den Anspruch, sich auch in der kommenden Saison im oberen Tabellenbereich der Oberliga Niedersachsen zu etablieren.