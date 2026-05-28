SV Wilhelmshaven verpflichtet Torjäger Steffens Nach 16 Jahren bei Kickers Emden wechselt Tido Steffens an die Jade – der SVW gewinnt enorme Erfahrung und Torgefahr von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven sorgt mit einem prominenten Transfer für Aufmerksamkeit in der Oberliga Niedersachsen. Mit Tido Steffens schließt sich einer der erfolgreichsten Angreifer der vergangenen Jahre dem SVW an.

Der SV Wilhelmshaven hat einen spektakulären Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Tido Steffens wechselt nach 16 Jahren bei Kickers Emden an die Jade und verstärkt künftig die Offensive des Oberligisten. Mit seiner Bilanz von 240 Toren in 416 Pflichtspielen gehört Steffens zu den prägenden Offensivspielern des norddeutschen Amateurfußballs. Über viele Jahre war er das Gesicht der Emder Offensive und entwickelte sich dort zu einer Vereinsikone.

Erfahrung und Torgefahr für den Angriff Der Transfer bedeutet für Wilhelmshaven nicht nur einen personellen Zugewinn, sondern auch ein deutliches Signal für die kommende Spielzeit. Der SVW erhält einen Angreifer, der seine Qualitäten über Jahre konstant unter Beweis gestellt hat. Steffens bringt neben seiner Abschlussstärke auch große Erfahrung aus Oberliga- und Regionalligaspielen mit. Seine Quote spricht dabei für sich: Über mehr als ein Jahrzehnt gehörte er regelmäßig zu den treffsichersten Spielern der Liga.