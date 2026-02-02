SV Wilhelmshaven verpflichtet Samuel Stainbank für die Offensive 1,95 m großer Angreifer wechselt vom TuS Esens an die Jade – Frank Löning: „Technisch versiert und körperlich stark“ von red · Heute, 07:11 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Wilhelmshaven

Der SV Wilhelmshaven hat sich im Angriff verstärkt und mit Samuel Stainbank einen körperlich robusten und torgefährlichen Spieler verpflichtet. Der 26-jährige Mittelstürmer kommt vom Landesligisten TuS Esens zum SVW und bringt mit 7 Treffern in 15 Einsätzen eine starke Quote aus der ersten Saisonhälfte mit.

Mit seinen 1,95 Metern Körpergröße und 90 Kilogramm bringt Stainbank die Physis für die zentrale Sturmposition mit. Doch der gebürtige Hamburger, der in Oldenburg lebt, ist nicht nur ein Wandspieler: In Esens überzeugte er durch Zielstrebigkeit, Dynamik und Abschlussstärke. Beim SV Wilhelmshaven soll er vor allem für Tiefe im Angriffsspiel sorgen – und dabei helfen, die Qualität in der Breite zu erhöhen. „Samuel ist ein sehr interessanter Spieler. Er ist groß gewachsen, dabei aber schnell und technisch sehr versiert“, betont Teamchef Frank Löning. „Er hat bei uns im Probetraining trotz der widrigen Verhältnisse einen sehr guten Eindruck hinterlassen.“

Erste Oberliga-Station für Stainbank Für Stainbank bedeutet der Wechsel an den Jadebusen den nächsten Schritt in seiner Laufbahn – und die erste Station in der Oberliga Niedersachsen. Dass er diesen Sprung wagt, ist für Löning kein Risiko: „Er war Stammspieler in Esens und hat dort seine Tore gemacht. Wir hoffen, dass er sich bei uns weiterentwickelt.“ Stainbank selbst freut sich auf die Herausforderung:

„Das kann nur mein persönliches Ziel hier im Verein sein – mit dem SVW ganz oben mitspielen. Ich will mit möglichst vielen Toren, Vorlagen und guten Spielen meinen Teil dazu beitragen. Ich freue mich, wenn das Wetter mitspielt und es endlich losgeht.“