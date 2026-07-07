SV Wilhelmshaven verpflichtet Offensivtalent aus Osnabrück

Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Denis Kifel wechselt von der U19 des VfL Osnabrück an die Jade und verstärkt künftig die Offensive des SVW. Der gebürtige Ostfriese bringt trotz seines jungen Alters eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. In seiner Jugend wurde Kifel unter anderem beim SV Werder Bremen ausgebildet, bevor er zuletzt für den Nachwuchs des VfL Osnabrück auflief.

Perspektivspieler für die Offensive Mit der Verpflichtung setzt der SV Wilhelmshaven seinen eingeschlagenen Weg fort, erfahrene Akteure mit talentierten Nachwuchsspielern zu kombinieren. Kifel gilt als offensiv variabel einsetzbar und soll sich unter dem neuen Trainerteam Schritt für Schritt an das Niveau der Oberliga heranarbeiten. Seine Ausbildung bei renommierten Nachwuchsleistungszentren lässt darauf hoffen, dass der Offensivspieler sein Potenzial auch im Herrenbereich entfalten kann.