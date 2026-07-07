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SV Wilhelmshaven verpflichtet Offensivtalent aus Osnabrück
Denis Kifel wechselt aus der U19 des VfL Osnabrück an die Jade und soll den Konkurrenzkampf im Angriff beleben
Der SV Wilhelmshaven setzt bei seiner Kaderplanung weiter auf entwicklungsfähige Spieler. Mit Denis Kifel schließt sich ein offensiver Nachwuchsspieler den Jadestädtern an, der zuletzt für die U19 des VfL Osnabrück auflief.
Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Denis Kifel wechselt von der U19 des VfL Osnabrück an die Jade und verstärkt künftig die Offensive des SVW.
Der gebürtige Ostfriese bringt trotz seines jungen Alters eine fundierte fußballerische Ausbildung mit. In seiner Jugend wurde Kifel unter anderem beim SV Werder Bremen ausgebildet, bevor er zuletzt für den Nachwuchs des VfL Osnabrück auflief.
Perspektivspieler für die Offensive
Mit der Verpflichtung setzt der SV Wilhelmshaven seinen eingeschlagenen Weg fort, erfahrene Akteure mit talentierten Nachwuchsspielern zu kombinieren. Kifel gilt als offensiv variabel einsetzbar und soll sich unter dem neuen Trainerteam Schritt für Schritt an das Niveau der Oberliga heranarbeiten.
Seine Ausbildung bei renommierten Nachwuchsleistungszentren lässt darauf hoffen, dass der Offensivspieler sein Potenzial auch im Herrenbereich entfalten kann.
Kader nimmt weiter Konturen an
Nach den Verpflichtungen von Marvin Eilerts, Tido Steffens, Marten Schmidt und Finn Rosenboom sowie mehreren Vertragsverlängerungen wächst der Kader des SV Wilhelmshaven für die Saison 2026/27 weiter zusammen.
Mit Denis Kifel gewinnt der Oberligist einen entwicklungsfähigen Offensivspieler aus der Region, der an der Jade den nächsten Schritt seiner sportlichen Laufbahn gehen möchte.