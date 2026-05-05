SV Wilhelmshaven verpflichtet Lennart-Erik Johanning

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Der SV Wilhelmshaven treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Lennart-Erik Johanning einen weiteren Neuzugang präsentiert. Der Spieler wechselt aus dem Nachwuchs von Werder Bremen an die Jade und soll künftig in der Oberliga Niedersachsen zum Einsatz kommen.
Mit Lennart-Erik Johanning gewinnt der SV Wilhelmshaven einen Spieler, der in einem leistungsorientierten Umfeld ausgebildet wurde und entsprechend fußballerische Grundlagen mitbringt.