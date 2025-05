SV Wilhelmshaven verpflichtet Ex-Bundesligaprofi aus der Westfalenliga

Der 29-Jährige kann auf eine beachtliche Vita zurückblicken. Ausgebildet in der Jugend von Hertha BSC, feierte Regäsel bei den Berlinern auch sein Bundesliga-Debüt. Zehn weitere Einsätze in Deutschlands höchster Spielklasse folgten später für Eintracht Frankfurt. Darüber hinaus sammelte der Defensiv-Allrounder Erfahrung in der 2. Bundesliga beim MSV Duisburg sowie im Ausland beim slowakischen Erstligisten FC Nitra.

Beim SVW ist Regäsel als zentrale Figur im Mittelfeld eingeplant. Trainer Florian Schmidt zeigte sich entsprechend zufrieden über die geglückte Verpflichtung: „Wir sehen ihn für die kommende Saison als absoluten Führungsspieler. Er soll unser aggressive Leader auf dem Feld werden und wir freuen uns sehr, dass uns diese Verpflichtung gelungen ist.“ Mit seiner Spielintelligenz, Zweikampfhärte und Routine soll Regäsel nicht nur das Zentrum stabilisieren, sondern auch die junge Mannschaft auf dem Platz anleiten.