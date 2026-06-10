SV Wilhelmshaven verpflichtet erfahrenen Mittelfeldspieler

Der SV Wilhelmshaven setzt seinen personellen Umbruch fort und verstärkt sich mit einem erfahrenen Akteur für das Mittelfeld. Marten Schmidt kommt von Kickers Emden und soll künftig eine wichtige Rolle im Zentrum übernehmen.
Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Marten Schmidt schließt sich den Jadestädtern an und wechselt von Kickers Emden nach Wilhelmshaven.
Mit dem 30-Jährigen gewinnt der SVW einen Spieler, der auf eine lange Laufbahn im höherklassigen Fußball zurückblicken kann. Neben zahlreichen Einsätzen in der Regionalliga absolvierte Schmidt auch 18 Partien in der 3. Liga und bringt damit wertvolle Erfahrung in den Kader ein.
Schmidt gilt als zentraler Mittelfeldspieler, der durch seine Spielintelligenz, Übersicht und Präsenz auf dem Platz überzeugt. Über viele Jahre sammelte er auf hohem Niveau Erfahrung und entwickelte sich zu einem verlässlichen Leistungsträger.
Mit seiner Verpflichtung erhält Wilhelmshaven zusätzliche Qualität für das Zentrum und einen Spieler, der sowohl sportlich als auch durch seine Erfahrung eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen kann.
Nach den Verpflichtungen von Tido Steffens, Marvin Eilerts und Finn Rosenboom setzt der SV Wilhelmshaven seine Kaderplanung konsequent fort. Der Verein kombiniert dabei erfahrene Akteure mit entwicklungsfähigen Spielern, um die Mannschaft für die kommende Spielzeit breiter aufzustellen.
Marten Schmidt gehört dabei zu den erfahrensten Neuzugängen des Sommers. Seine Vita und seine Erfahrung aus Regionalliga und 3. Liga machen ihn zu einer der auffälligsten Verpflichtungen der bisherigen Transferperiode.
Für den SV Wilhelmshaven ist der Wechsel ein weiteres Signal, dass der Verein den Kader gezielt verstärken und sich auch in der kommenden Saison im oberen Bereich der Oberliga Niedersachsen etablieren möchte.