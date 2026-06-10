SV Wilhelmshaven verpflichtet erfahrenen Mittelfeldspieler Marten Schmidt wechselt von Kickers Emden an die Jade und bringt reichlich Erfahrung aus höheren Spielklassen mit von red · Heute, 15:42 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven setzt seinen personellen Umbruch fort und verstärkt sich mit einem erfahrenen Akteur für das Mittelfeld. Marten Schmidt kommt von Kickers Emden und soll künftig eine wichtige Rolle im Zentrum übernehmen.

Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Neuzugang für die kommende Oberliga-Saison vorgestellt. Marten Schmidt schließt sich den Jadestädtern an und wechselt von Kickers Emden nach Wilhelmshaven. Mit dem 30-Jährigen gewinnt der SVW einen Spieler, der auf eine lange Laufbahn im höherklassigen Fußball zurückblicken kann. Neben zahlreichen Einsätzen in der Regionalliga absolvierte Schmidt auch 18 Partien in der 3. Liga und bringt damit wertvolle Erfahrung in den Kader ein.

Routine für das zentrale Mittelfeld Schmidt gilt als zentraler Mittelfeldspieler, der durch seine Spielintelligenz, Übersicht und Präsenz auf dem Platz überzeugt. Über viele Jahre sammelte er auf hohem Niveau Erfahrung und entwickelte sich zu einem verlässlichen Leistungsträger. Mit seiner Verpflichtung erhält Wilhelmshaven zusätzliche Qualität für das Zentrum und einen Spieler, der sowohl sportlich als auch durch seine Erfahrung eine wichtige Rolle innerhalb der Mannschaft einnehmen kann.