SV Wilhelmshaven verabschiedet weitere Spieler

Der personelle Umbruch beim SV Wilhelmshaven schreitet weiter voran. Mit Max Wichmann, Zaid Abazid, Ivan Jozic, Valeriu Gaiu, Nico Fenski, Benny Boungou und Jordy Biakala verabschiedet der Verein sieben weitere Spieler, die den Klub auf unterschiedliche Weise geprägt haben.
Der SV Wilhelmshaven setzt seine personelle Neuausrichtung für die kommende Saison fort. Nachdem bereits mehrere Abgänge bekanntgegeben worden waren, verabschiedete der Oberligist nun sieben weitere Spieler aus seinem Kader. Neben den sportlichen Leistungen hob der Verein vor allem die persönlichen Eigenschaften der Akteure hervor.
Max Wichmann verlässt den SVW nach einer Zeit, in der er sich vor allem durch seine positive Art innerhalb der Mannschaft einen Namen machte. Der Verein würdigte den Offensivspieler als stets freundlichen und beliebten Teamkollegen, der auch abseits des Platzes zum Mannschaftsgefüge beitrug.
Auch Zaid Abazid schlägt einen neuen Weg ein. Als einer der jüngsten Spieler im Kader hinterließ er vor allem mit seiner unbekümmerten Art und seinem Humor Eindruck. Der SVW wünscht dem Nachwuchsspieler für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute.
Mit Ivan Jozic verabschiedet sich zudem ein Spieler, der innerhalb der Mannschaft als unverwechselbarer Charakter galt. Der Verein erinnerte an seine ruhige Art, gepaart mit einem ausgeprägten Sinn für Humor, der ihn sowohl auf als auch neben dem Platz zu einem geschätzten Teammitglied machte.
Auch Valeriu Gaiu wird künftig nicht mehr für den SV Wilhelmshaven auflaufen. Der Defensivspieler überzeugte vor allem durch seinen Einsatzwillen und seine Zuverlässigkeit. Trotz sprachlicher Unterschiede sei seine Bedeutung auf dem Platz jederzeit spürbar gewesen, betonte der Verein.
Mit Nico Fenski verliert der SVW einen weiteren verlässlichen Akteur. Der Mittelfeldspieler zeichnete sich durch Konstanz, Ruhe am Ball und große Verlässlichkeit aus und gehörte über seine gesamte Zeit hinweg zu den Spielern, auf die sich Mannschaft und Trainer jederzeit verlassen konnten.
Besonders emotional fällt der Abschied von Benny Boungou aus. Der Offensivspieler prägte die Mannschaft nicht nur mit seinen Toren und seinem kompromisslosen Einsatz, sondern auch mit seiner extrovertierten Persönlichkeit. Der Verein erinnerte an zahlreiche besondere Momente, die Boungou innerhalb und außerhalb der Kabine hinterlassen habe.
Komplettiert wird die Liste durch Jordy Biakala. Der 22-Jährige gehörte zwar nur für kurze Zeit zum Kader des SVW, sammelte in Wilhelmshaven jedoch erste Erfahrungen im Oberliga-Fußball. Der Verein sieht in ihm weiterhin großes Entwicklungspotenzial und wünscht ihm für seinen weiteren Karriereweg viel Erfolg.
Mit den weiteren Verabschiedungen setzt sich der personelle Umbruch beim SV Wilhelmshaven fort. Gleichzeitig laufen die Planungen für die kommende Oberliga-Saison mit zahlreichen Neuverpflichtungen und Vertragsverlängerungen bereits auf Hochtouren.