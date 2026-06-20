SV Wilhelmshaven verabschiedet weitere Spieler Sieben weitere Akteure verlassen den Oberligisten von red · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

Der personelle Umbruch beim SV Wilhelmshaven schreitet weiter voran. Mit Max Wichmann, Zaid Abazid, Ivan Jozic, Valeriu Gaiu, Nico Fenski, Benny Boungou und Jordy Biakala verabschiedet der Verein sieben weitere Spieler, die den Klub auf unterschiedliche Weise geprägt haben.

Der SV Wilhelmshaven setzt seine personelle Neuausrichtung für die kommende Saison fort. Nachdem bereits mehrere Abgänge bekanntgegeben worden waren, verabschiedete der Oberligist nun sieben weitere Spieler aus seinem Kader. Neben den sportlichen Leistungen hob der Verein vor allem die persönlichen Eigenschaften der Akteure hervor. Unterschiedliche Rollen – ein gemeinsamer Dank Max Wichmann verlässt den SVW nach einer Zeit, in der er sich vor allem durch seine positive Art innerhalb der Mannschaft einen Namen machte. Der Verein würdigte den Offensivspieler als stets freundlichen und beliebten Teamkollegen, der auch abseits des Platzes zum Mannschaftsgefüge beitrug.

Auch Zaid Abazid schlägt einen neuen Weg ein. Als einer der jüngsten Spieler im Kader hinterließ er vor allem mit seiner unbekümmerten Art und seinem Humor Eindruck. Der SVW wünscht dem Nachwuchsspieler für seine sportliche und persönliche Zukunft alles Gute. Mit Ivan Jozic verabschiedet sich zudem ein Spieler, der innerhalb der Mannschaft als unverwechselbarer Charakter galt. Der Verein erinnerte an seine ruhige Art, gepaart mit einem ausgeprägten Sinn für Humor, der ihn sowohl auf als auch neben dem Platz zu einem geschätzten Teammitglied machte.