SV Wilhelmshaven verabschiedet Publikumsliebling Yesua Motango verlässt den Oberligisten – Verein würdigt Einsatz und Persönlichkeit von red · Heute, 14:30 Uhr · 0 Leser

Mit Yesua Motango verabschiedet der SV Wilhelmshaven einen weiteren Spieler, der den Verein nicht nur sportlich, sondern auch menschlich nachhaltig geprägt hat. Der Angreifer hinterlässt bleibende Spuren – auf dem Platz ebenso wie im Mannschaftsgefüge.

Der personelle Umbruch beim SV Wilhelmshaven geht weiter. Mit Yesua Motango verlässt ein weiterer Leistungsträger den Oberligisten. Der Verein verabschiedete den Offensivspieler mit persönlichen Worten und hob dabei insbesondere dessen Charakter und Bedeutung für die Mannschaft hervor. Mehr als nur ein Teamkollege Motango galt innerhalb des Teams als außergewöhnliche Persönlichkeit. Sein Ehrgeiz, seine Hilfsbereitschaft und seine positive Ausstrahlung machten ihn über die sportlichen Leistungen hinaus zu einer wichtigen Stütze der Mannschaft.

Der SVW betonte insbesondere seinen respektvollen Umgang mit Mitspielern und Gegnern sowie seinen festen Glauben, der ihn in schwierigen Momenten getragen und auch innerhalb des Teams Orientierung gegeben habe. Publikumsliebling hinterlässt bleibende Spuren Auch bei den Anhängern genoss Motango große Wertschätzung. Als einziger Spieler verfügte er über einen eigenen Fanclub – ein Zeichen seiner besonderen Verbindung zum Umfeld des Vereins.