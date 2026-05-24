SV Wilhelmshaven verabschiedet Cheftrainer Luc-Arsène Diamesso

– Foto: Olaf Klee

Der SV Wilhelmshaven und Cheftrainer Luc-Arsène Diamesso gehen nach Saisonende getrennte Wege. Bereits bei der Verpflichtung des Trainers im April war nach Vereinsangaben vereinbart worden, dass dieser zur neuen Spielzeit eine andere sportliche Aufgabe übernehmen wird.

Luc-Arsène Diamesso hatte die Mannschaft in einer sportlich anspruchsvollen Situation übernommen und den Oberligisten bis zum Saisonende betreut. Nach Angaben des Vereins gelang es ihm in kurzer Zeit, neue Impulse zu setzen und innerhalb des Teams für neuen Zusammenhalt zu sorgen.

Der SV Wilhelmshaven spricht von mehreren wichtigen Erfolgen zum Saisonabschluss und bedankt sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit des Trainers. Zudem würdigte der Verein die Impulse, die Luc-Arsène Diamesso während seiner Amtszeit eingebracht habe.