SV Wilhelmshaven trennt sich von Cheftrainer Frank Löning

– Foto: Andreas Santner

Der SV Wilhelmshaven hat personelle Konsequenzen gezogen und sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Frank Löning getrennt. Hintergrund sind die jüngsten sportlichen Ergebnisse, die den Verein zu diesem Schritt veranlasst haben.

In einer Mitteilung bedankt sich der Verein ausdrücklich bei Frank Löning für dessen Engagement und die geleistete Arbeit. „Er hat sich der Aufgabe mit großem Einsatz gestellt und in einer herausfordernden Phase Verantwortung übernommen“, heißt es aus dem Klubumfeld. Dennoch sahen sich die Verantwortlichen aufgrund der aktuellen Resultate gezwungen, die Zusammenarbeit zu beenden.

Für die anstehende Partie gegen Eintracht Braunschweig II übernimmt Co-Trainer Bertony Konda interimsweise die Verantwortung und wird die Mannschaft betreuen.