SV Wilhelmshaven trauert um Susanne Wucher

Der SV Wilhelmshaven nimmt in tiefer Trauer Abschied von Susanne Wucher. Über viele Jahre hinweg war sie dem Verein eng verbunden und engagierte sich in unterschiedlichen Funktionen für den SVW.
Für zahlreiche Besucher des Jadestadions war Susanne Wucher ein fester Bestandteil jedes Heimspieltages. Am Eingang des Stadions begrüßte sie die Fans stets mit Freundlichkeit und Herzlichkeit. Für jedes Anliegen hatte sie ein offenes Ohr – und für die jüngsten Gäste meist auch einen Lutscher parat.
Mit ihrer warmherzigen Art prägte sie die Atmosphäre rund um den Verein und hinterließ bei Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern gleichermaßen bleibende Eindrücke.
Der SV Wilhelmshaven spricht insbesondere ihrem Sohn Florian Schmidt sein aufrichtiges Mitgefühl aus. In dieser schweren Zeit steht der Verein der Familie in Gedanken zur Seite.
Susanne Wucher wird beim SV Wilhelmshaven in ehrender Erinnerung bleiben. Ihr Engagement, ihre Freundlichkeit und ihre Verbundenheit zum Verein haben den SVW nachhaltig geprägt.