SV Wilhelmshaven trauert um Susanne Wucher

Der SV Wilhelmshaven nimmt in tiefer Trauer Abschied von Susanne Wucher. Über viele Jahre hinweg war sie dem Verein eng verbunden und engagierte sich in unterschiedlichen Funktionen für den SVW.

Ein vertrautes Gesicht am Jadestadion

Für zahlreiche Besucher des Jadestadions war Susanne Wucher ein fester Bestandteil jedes Heimspieltages. Am Eingang des Stadions begrüßte sie die Fans stets mit Freundlichkeit und Herzlichkeit. Für jedes Anliegen hatte sie ein offenes Ohr – und für die jüngsten Gäste meist auch einen Lutscher parat.

Mit ihrer warmherzigen Art prägte sie die Atmosphäre rund um den Verein und hinterließ bei Spielern, Verantwortlichen und Zuschauern gleichermaßen bleibende Eindrücke.