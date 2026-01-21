– Foto: Horst Vogler

SV Wilhelmshaven testet gegen Regionalligist Kickers Emden Vorbereitungsspiel im Sportpark – Fokus liegt auf Taktik und Spielpraxis Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. SV Wilhelmsh

Der SV Wilhelmshaven bekommt es in der laufenden Vorbereitungsphase mit einem traditionsreichen Gegner zu tun. Am Samstag empfängt der Oberligist die Regionalliga-Mannschaft von Kickers Emden zu einem Testspiel. Gespielt wird nicht im Jadestadion, das aktuell noch nicht bespielbar ist, sondern auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark an der Freiligrathstraße.

Wiedersehen mit einem bekannten Rivalen Für viele Fans ist die Begegnung mit den Kickers ein Wiedersehen mit einem alten Rivalen aus früheren Regionalliga- und Oberligazeiten. Auch wenn es sich um ein Testspiel handelt, verspricht das Duell einen interessanten Vergleich mit einem höherklassigen Gegner. Die Emder sind mit ambitionierten Zielen in die Regionalliga-Saison gestartet, liegen aktuell jedoch etwas hinter den eigenen Erwartungen zurück. Ein Blick auf den Kader zeigt jedoch, dass das Team von Trainer Stefan Emmerling über viel Qualität verfügt und nicht ohne Grund zu Saisonbeginn als Mitfavorit gehandelt wurde.

Löning: Ergebnis zweitrangig Für den SV Wilhelmshaven steht im Test gegen Emden vor allem die sportliche Entwicklung im Vordergrund. Teamchef Frank Löning ordnet die Partie ähnlich ein wie das Spiel gegen den Brinkumer SV am vergangenen Wochenende: „Für uns ist das ein Test wie auch der am vergangenen Wochenende. Das Ergebnis spielt auch hier wieder keine Rolle.“ Zwar sei es immer schön, viele Tore zu erzielen und Spiele zu gewinnen, doch der Fokus liege aktuell auf anderen Aspekten. Vor allem im taktischen Bereich werde intensiv gearbeitet – und genau das soll nun unter Wettkampfbedingungen umgesetzt werden.