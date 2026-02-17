Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
SV Wilhelmshaven startet unter Flutlicht in die Rückrunde
Witterungsbedingter Umzug in den Sportpark – Oberligafußball kehrt nach Wilhelmshaven zurück
Der SV Wilhelmshaven will am Sonntag den Auftakt in die Rückrunde der Oberliga Niedersachsen meistern – wenn auch unter veränderten Rahmenbedingungen. Aufgrund der Witterung und der daraus resultierenden Platzsperre im Jadestadion musste die Stadt Wilhelmshaven den Rasenplatz für den Spielbetrieb sperren.
Verlegung in den Sportpark
Um den lang ersehnten Re-Start dennoch zu ermöglichen, weicht das Team von Trainer Frank Löning in den Sportpark an der Freiligrathstraße aus. Dort soll die Partie gegen die den SV Meppen II stattfinden.
Mit der Verlegung geht auch eine ungewohnte Anstoßzeit einher: Statt am Nachmittag beginnt das Spiel erst um 17:00 Uhr. Für die Zuschauer bedeutet das ein Flutlichtspiel – eine besondere Atmosphäre, die dem Rückrundenstart einen zusätzlichen Reiz verleiht.
Gegner mit Qualität
Mit der zweiten Mannschaft des SV Meppen erwartet den SV Wilhelmshaven ein ambitionierter Gegner. Für den SVW bietet die Begegnung die Chance, direkt zum Rückrundenauftakt ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen und wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplätze zu sammeln.
Trotz der Verlegung überwiegt die Vorfreude. Nach der Winterpause können sich die Fans endlich wieder auf Oberligafußball in Wilhelmshaven freuen. Unter Flutlicht und im Sportpark soll der Start in die zweite Saisonhälfte gelingen – ein Ziel, das Mannschaft und Umfeld gleichermaßen antreibt.