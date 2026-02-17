SV Wilhelmshaven startet unter Flutlicht in die Rückrunde

Verlegung in den Sportpark

Um den lang ersehnten Re-Start dennoch zu ermöglichen, weicht das Team von Trainer Frank Löning in den Sportpark an der Freiligrathstraße aus. Dort soll die Partie gegen die den SV Meppen II stattfinden.

Mit der Verlegung geht auch eine ungewohnte Anstoßzeit einher: Statt am Nachmittag beginnt das Spiel erst um 17:00 Uhr. Für die Zuschauer bedeutet das ein Flutlichtspiel – eine besondere Atmosphäre, die dem Rückrundenstart einen zusätzlichen Reiz verleiht.