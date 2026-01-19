SV Wilhelmshaven startet torreich in die Vorbereitung

Früher Führungstreffer gibt Sicherheit
Der SVW fand schnell in die Partie und ging bereits in der Anfangsphase nach einer Standardsituation in Führung. Auch danach setzte die Mannschaft den vorgesehenen Matchplan konsequent um, ließ den Gegner jedoch ebenfalls zu Chancen kommen. In einer offenen ersten Halbzeit fielen mehrere Tore auf beiden Seiten, sodass es mit einem 2:2-Unentschieden in die Kabine ging.
Teamchef Frank Löning zeigte sich zufrieden, endlich wieder unter Wettkampfbedingungen testen zu können: „Wir waren alle froh, endlich wieder unter Wettkampfbedingungen zu testen. Gerade am Anfang der Vorbereitung ist es wichtig, außerhalb des Trainingsbetriebes wieder in Tritt zu kommen.“
Komplettwechsel bringt neuen Schwung
Zur zweiten Halbzeit wechselte Löning die gesamte Mannschaft durch, um allen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen. Die Umstellungen zeigten sofort Wirkung: Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff übernahm der SV Wilhelmshaven erneut die Führung.
Durch frühes Pressing, hohe Laufbereitschaft und schnelles Umschaltspiel setzte der SVW den Brinkumer SV zunehmend unter Druck. Die Folge waren zahlreiche Torchancen, die konsequent genutzt wurden. Innerhalb kurzer Zeit baute Wilhelmshaven den Vorsprung deutlich aus und entschied die Partie frühzeitig.
Fokus auf Entwicklung statt Ergebnis
Trotz des klaren Resultats bleibt Löning mit seiner Bewertung bewusst zurückhaltend: „Es ist natürlich zu früh, nach so kurzer Zeit schon große Schlüsse zu ziehen. Wir sind erstmal froh, den ersten Test erfolgreich gestaltet zu haben und ohne Verletzungen das Spiel beendet zu haben.“
Ob einzelne Spieler kleinere Blessuren davongetragen haben, soll im nächsten Training überprüft werden. Für den Trainer stand vor allem eines im Vordergrund: „Es ging heute erstmal nur darum, gut reinzukommen und Spaß am Spiel zu haben nach der Winterpause.“
Mit acht erzielten Treffern, hohem Tempo und einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist dem SV Wilhelmshaven genau das gelungen.