SV Wilhelmshaven startet torreich in die Vorbereitung

Früher Führungstreffer gibt Sicherheit Der SVW fand schnell in die Partie und ging bereits in der Anfangsphase nach einer Standardsituation in Führung. Auch danach setzte die Mannschaft den vorgesehenen Matchplan konsequent um, ließ den Gegner jedoch ebenfalls zu Chancen kommen. In einer offenen ersten Halbzeit fielen mehrere Tore auf beiden Seiten, sodass es mit einem 2:2-Unentschieden in die Kabine ging. Teamchef Frank Löning zeigte sich zufrieden, endlich wieder unter Wettkampfbedingungen testen zu können: „Wir waren alle froh, endlich wieder unter Wettkampfbedingungen zu testen. Gerade am Anfang der Vorbereitung ist es wichtig, außerhalb des Trainingsbetriebes wieder in Tritt zu kommen.“

Komplettwechsel bringt neuen Schwung Zur zweiten Halbzeit wechselte Löning die gesamte Mannschaft durch, um allen Spielern Einsatzzeiten zu ermöglichen. Die Umstellungen zeigten sofort Wirkung: Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff übernahm der SV Wilhelmshaven erneut die Führung. Durch frühes Pressing, hohe Laufbereitschaft und schnelles Umschaltspiel setzte der SVW den Brinkumer SV zunehmend unter Druck. Die Folge waren zahlreiche Torchancen, die konsequent genutzt wurden. Innerhalb kurzer Zeit baute Wilhelmshaven den Vorsprung deutlich aus und entschied die Partie frühzeitig.