SV Wilhelmshaven startet in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 Erste Trainingseinheit am Jadestadion lockt zahlreiche Zuschauer an von red · Heute, 15:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Mit der ersten Trainingseinheit hat der SV Wilhelmshaven die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 aufgenommen. Bei sommerlichen Temperaturen verfolgten zahlreiche Fans und Unterstützer den Auftakt unter der Leitung des neuen Trainerteams.

Der SV Wilhelmshaven ist in die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison gestartet. Am Montag bat Cheftrainer Bi Le Tran seine Mannschaft erstmals auf den Trainingsplatz am Jadestadion. Bei sonnigem Wetter nutzten zahlreiche Fans, Ehrenamtliche und Interessierte die Gelegenheit, sich einen ersten Eindruck vom neu zusammengestellten Kader und dem Trainerteam zu verschaffen. Erstes Training unter neuer Leitung Den Auftakt der Einheit gestaltete Athletiktrainer Anton Gorst mit einem gemeinsamen Aufwärmprogramm. Anschließend standen verschiedene Übungen mit Ball, Koordination und Tempo auf dem Trainingsplan. Cheftrainer Bi Le Tran und Co-Trainer Bertony Konda begleiteten die erste Einheit aufmerksam und legten dabei den Fokus auf die Grundlagen für die bevorstehenden Vorbereitungswochen.

Zum Abschluss des Trainings stand bereits das erste interne Trainingsspiel auf dem Programm. Die Partie endete ohne Sieger, sodass beide Teams auf die zuvor angekündigten Liegestütze für die Verlierermannschaft verzichten konnten. Gelungener Auftakt vor den Fans Der Trainingsauftakt bot nicht nur den Spielern die Möglichkeit, sich nach der Sommerpause wieder einzufinden, sondern auch den Anhängern, erstmals einen Blick auf die Mannschaft für die Saison 2026/27 zu werfen.