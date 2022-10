SV Wilhelmshaven siegt 1:0 bei GW Mühlen Die Einstellung hat gegen GW Mühlen gestimmt

Sieg trotz personeller Probleme

Nach der Pause ging Wilhelmshaven genauso engagiert zu Werke, war heiß auf die Zweikämpfe und stand hinten geschlossen. So meinte Florian Schmidt dann hinterher auch sei der Sieg nicht ganz unverdient gewesen und man ist froh über 3 weitere Punkte auf der Haben Seite.

Der Erfolg liegt zu einem guten Teil an der heute bärenstarken Zentrale um Agombire, Suleiman und Smidt. Eine Standardsituation führte dann auch zum verdienten 1:0 durch Koscheck, der eine Flanke mit dem Kopf einnicken konnte.

Der SV Wilhelmshaven hat heute mit 1:0 bei GW Mühlen gewonnen. Der SVW hat von Beginn an das Spiel angenommen. Die Räume wurden gut zugestellt und versucht die 0 zu halten, da mit Jahdadic, Ramadani, Osei und Wego viele bewährte Kräfte nicht zur Verfügung standen.

So kann Wilhelmshaven Platz 3 sichern und Mühlen findet sich nach 5 Siegen und 5 Niederlagen mit 17 Punkten auf Platz 9 wieder.

Für Wilhelmshaven geht es am kommenden Samstag im Spitzenspiel gegen den FC Schüttorf 09, die hinter dem SVW in Lauerstellung liegen und zuletzt auch eine starke Punktausbeute zu verzeichnen haben und mit Denis Salkovic einen bärenstarken Stürmer in ihren Reihen haben, der schon 8 mal treffen konnte.