SV Wilhelmshaven sichert sich erfahrenen Mittelfeldstrategen

Der SV Wilhelmshaven hat seine Planungen für die kommende Oberliga-Saison um einen zentralen Baustein ergänzt. Vom Ligakonkurrenten TuS Bersenbrück wechselt Enes Muric an den Jadebusen. Der 27-jährige Montenegriner bringt die Erfahrung aus 101 Spielen in der höchsten niedersächsischen Spielklasse mit und gewann 2023 mit seinem bisherigen Klub den Niedersachsenpokal der Amateure. „Der Pokalgewinn und dann das Spiel in der DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Mönchengladbach war bisher das Highlight in meiner Karriere“, sagte Muric bei seiner Vorstellung.





Obwohl sich der Neuzugang im ersten Training unter Cheftrainer David Jahdadic eine Wadenverletzung zuzog, zeigt sich der Coach, auf dem Instagram-Account des Vereins, optimistisch: „Enes ist aktuell wieder im Lauftraining, und ich bin zuversichtlich, dass er zeitnah in die Vorbereitung mit dem Team einsteigen kann.“ Sportchef Christian Schmidt sieht im Neuzugang einen Idealtyp für das defensive Mittelfeld: „Er ist mit Ball am Fuß ein sehr eleganter Spieler. Darüber hinaus zeigt er 110 Prozent Einsatz und ist immer präsent gegen den Ball.“



