SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Marcel Gottschling

Der SV Wilhelmshaven kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Marcel Gottschling wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des SVW tragen und bleibt damit Teil der Mannschaft für die Saison 2026/27.
Der SV Wilhelmshaven treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auf Kontinuität setzen. Marcel Gottschling hat seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig für die Jadestädter auflaufen.
Mit der Verlängerung bleibt dem Verein ein Spieler erhalten, der in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil des Kaders gehörte. Die Verantwortlichen setzen damit ihren eingeschlagenen Weg fort, wichtige Stützen der Mannschaft langfristig an den Verein zu binden.
Die Zusage von Gottschling verschafft dem SV Wilhelmshaven zusätzliche Planungssicherheit für die neue Spielzeit. Nach mehreren Vertragsverlängerungen und Neuzugängen nimmt der Kader für die kommende Oberliga-Saison zunehmend Konturen an.
Der Verein bewertet die Einigung als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer eingespielten und konkurrenzfähigen Mannschaft.
Mit Blick auf die kommende Saison setzt der SVW bewusst auf eine Mischung aus bewährten Kräften und neuen Impulsen. Die Vertragsverlängerung von Marcel Gottschling steht dabei für den Wunsch, erfolgreiche Strukturen innerhalb des Teams zu erhalten.
Für den SV Wilhelmshaven ist die Personalie ein weiteres positives Signal in der laufenden Kaderplanung. Marcel Gottschling wird somit auch in der kommenden Saison zum Aufgebot der Jadestädter gehören.