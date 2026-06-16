SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Marcel Gottschling Defensivspieler bleibt dem Oberligisten erhalten und gehört auch in der kommenden Saison zum Kader von red · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven kann eine weitere Vertragsverlängerung vermelden. Marcel Gottschling wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des SVW tragen und bleibt damit Teil der Mannschaft für die Saison 2026/27.

Der SV Wilhelmshaven treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann dabei auf Kontinuität setzen. Marcel Gottschling hat seinen Vertrag verlängert und wird auch künftig für die Jadestädter auflaufen. Mit der Verlängerung bleibt dem Verein ein Spieler erhalten, der in den vergangenen Jahren zum festen Bestandteil des Kaders gehörte. Die Verantwortlichen setzen damit ihren eingeschlagenen Weg fort, wichtige Stützen der Mannschaft langfristig an den Verein zu binden.

Weitere Planungssicherheit für den Kader Die Zusage von Gottschling verschafft dem SV Wilhelmshaven zusätzliche Planungssicherheit für die neue Spielzeit. Nach mehreren Vertragsverlängerungen und Neuzugängen nimmt der Kader für die kommende Oberliga-Saison zunehmend Konturen an. Der Verein bewertet die Einigung als wichtigen Schritt auf dem Weg zu einer eingespielten und konkurrenzfähigen Mannschaft.