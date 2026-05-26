SV Wilhelmshaven setzt weiter auf Kontinuität

Der SV Wilhelmshaven treibt die Kaderplanung für die kommende Oberliga-Spielzeit weiter voran. Mit Patrick Papachristodoulou bleibt ein vertrautes Gesicht auch künftig Teil der Mannschaft.
Der SV Wilhelmshaven kann in der Vorbereitung auf die neue Saison eine weitere Personalentscheidung vermelden. Patrick „Papa“ Papachristodoulou hat seinen Vertrag verlängert und wird damit auch künftig das Trikot des SVW tragen.
Für den Defensivspieler wird es bereits die dritte Saison in Wilhelmshaven. Der Verein setzt damit weiterhin auf Kontinuität innerhalb des Kaders und bindet einen Spieler, der in den vergangenen beiden Jahren zum festen Bestandteil der Mannschaft geworden ist.
Papachristodoulou überzeugte beim SVW vor allem durch seine körperliche Präsenz, seinen Einsatzwillen und seine Flexibilität im Defensivverbund. Mit der Verlängerung bleibt der Mannschaft auch in der kommenden Saison eine wichtige Option in der Abwehr erhalten.
Der Verein zeigte sich entsprechend erfreut über die Einigung und betonte die Bedeutung des erfahrenen Defensivspielers für das Teamgefüge.
Nach mehreren Abgängen in den vergangenen Tagen ist die Vertragsverlängerung zugleich ein Signal der Stabilität. Der SV Wilhelmshaven arbeitet damit weiter am Gerüst für die kommende Oberliga-Spielzeit.