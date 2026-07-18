SV Wilhelmshaven setzt Vorbereitung in Middels fort

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nach zwei erfolgreichen Testspielen steht für den SV Wilhelmshaven die nächste Standortbestimmung an. Am Samstag misst sich die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran mit dem SV Eintracht Nordhorn.

Die Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison geht für den SV Wilhelmshaven in die nächste Phase. Am Samstag bestreitet die Mannschaft ihr drittes Testspiel und trifft in Aurich-Middels auf den SV Eintracht Nordhorn.

Nach den bisherigen Auftritten bietet die Partie die nächste Gelegenheit, Abläufe weiter einzustudieren und Spielpraxis zu sammeln. Für das Trainerteam um Bi Le Tran steht weiterhin im Vordergrund, die Mannschaft Schritt für Schritt auf den Saisonstart vorzubereiten und den Kader unter Wettkampfbedingungen weiter einzuspielen.