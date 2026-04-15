SV Wilhelmshaven setzt auf Neuanfang an der Seitenlinie

Der SV Wilhelmshaven hat auf die sportliche Entwicklung reagiert und einen Wechsel auf der Trainerposition vollzogen. Seit dem 14. April steht Luc Diamesso als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie und leitete bereits seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft. Neue Führung mit klarer Zielsetzung Gemeinsam mit Co-Trainer Bertony Konda, der dem Team bereits vertraut ist, soll Diamesso die sportliche Verantwortung übernehmen und den Verein durch die entscheidende Phase der Saison führen.

Der Vorstand sieht in der Personalentscheidung einen gezielten Schritt: „Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für unseren Verein und die Mannschaft der richtige ist.“ Mit Diamesso verpflichtet der SV Wilhelmshaven einen Trainer, der sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Erfahrung gesammelt hat. Der Verein verbindet mit ihm die Erwartung, die Mannschaft weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen.