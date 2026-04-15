SV Wilhelmshaven setzt auf Neuanfang an der Seitenlinie

Der SV Wilhelmshaven hat auf die sportliche Entwicklung reagiert und einen Wechsel auf der Trainerposition vollzogen. Seit dem 14. April steht Luc Diamesso als neuer Cheftrainer an der Seitenlinie und leitete bereits seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft.
Neue Führung mit klarer Zielsetzung
Gemeinsam mit Co-Trainer Bertony Konda, der dem Team bereits vertraut ist, soll Diamesso die sportliche Verantwortung übernehmen und den Verein durch die entscheidende Phase der Saison führen.
Der Vorstand sieht in der Personalentscheidung einen gezielten Schritt: „Wir sind überzeugt, dass dieser Schritt für unseren Verein und die Mannschaft der richtige ist.“
Mit Diamesso verpflichtet der SV Wilhelmshaven einen Trainer, der sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Erfahrung gesammelt hat. Der Verein verbindet mit ihm die Erwartung, die Mannschaft weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen.
Das Vertrauen in den neuen Cheftrainer sei uneingeschränkt, heißt es aus dem Vereinsumfeld. Gemeinsam mit Konda bilde er ein Gespann, das die sportlichen Ziele mit „Engagement und Leidenschaft“ verfolgen soll.
Fokus auf Klassenerhalt
Die Verpflichtung erfolgt in einer Phase, in der es für den SV Wilhelmshaven vor allem um Stabilität geht. Der Verein sieht den Trainerwechsel auch als wichtigen Baustein im Kampf um den Klassenerhalt und als „Anker“ für die kommenden Aufgaben.
Diamesso selbst blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, mit der Mannschaft zu arbeiten und den SVW in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“
Der Verein betont zugleich den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und im Umfeld. Die volle Unterstützung gelte jedem einzelnen Spieler, um die sportlichen Herausforderungen der kommenden Wochen zu meistern.
Mit dem neuen Trainerteam richtet der SV Wilhelmshaven den Blick nun nach vorn. Der Fokus liegt auf der Vorbereitung der nächsten Spiele – und darauf, die Saison mit Stabilität und klarer Ausrichtung zu Ende zu bringen.