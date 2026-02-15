SV Wilhelmshaven schlägt Regionalligisten Jeddeloh im Test

– Foto: Christian Wolff

Der SV Wilhelmshaven hat in seinem dritten Testspiel der Wintervorbereitung ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den Regionalligisten SSV Jeddeloh gewann das Team von Frank Löning mit 2:1. Da die heimischen Plätze weiterhin nicht bespielbar sind, wurde die Partie kurzfristig in die Niederlande verlegt.

Bei Temperaturen von minus fünf Grad und eisigem Wind entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie. Die erste Hälfte endete torlos. Nach einem Seitenwechsel und kurzer Pause ging es ohne große Unterbrechung weiter.

„Wir sind froh, dass uns hier die Möglichkeit zum Testen gegeben wurde“, sagte Löning nach der Begegnung. „Und dann noch mit einem guten Ergebnis und einer starken Leistung meiner Mannschaft. Das passt.“

In der 64. Minute brachte Maurice Bank den SVW nach Vorlage von Kelvin Cao in Führung. Elf Minuten später war Cao selbst erfolgreich und erhöhte auf 2:0. Der Regionalligist verkürzte durch Finn Cramer in der 82. Minute auf 1:2, doch Wilhelmshaven verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

„Alle haben sich an die taktischen Vorgaben gehalten und ihren Job gemacht“, bilanzierte Löning. „Ich möchte das Ergebnis nicht überbewerten, aber das macht durchaus Lust auf den Start der Rückrunde.“

Die soll nun endlich am kommenden Sonntag um 14 Uhr im Jadestadion gegen den SV Meppen beginnen. Nach zahlreichen witterungsbedingten Ausfällen hofft der SV Wilhelmshaven, dass der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann – um die Liste der Nachholspiele nicht weiter anwachsen zu lassen.