SV Wilhelmshaven präsentiert neuen Cheftrainer

Die Trainerfrage beim SV Wilhelmshaven ist geklärt. Mit Bi Le Tran übernimmt ein junger und zugleich erfahrener Fußballlehrer die sportliche Verantwortung beim Oberligisten. Der Verein sieht in ihm die passende Besetzung für die zukünftige Ausrichtung.
Der SV Wilhelmshaven hat die Nachfolge auf der Trainerposition offiziell geregelt. Wie bereits im Vorfeld berichtet worden war, übernimmt Bi Le Tran künftig die sportliche Leitung der ersten Mannschaft.
Der Verein bestätigte die Personalie nun offiziell, nachdem der Trainer zunächst seinen bisherigen Klub, den SV Großefehn, über seine Entscheidung informiert hatte.
Nach Angaben des Vereins fiel die Wahl bewusst auf Bi Le Tran. Die Verantwortlichen sehen in dem Trainer ein Profil, das sowohl zur aktuellen Situation als auch zur langfristigen Ausrichtung des SV Wilhelmshaven passt.
Vorstand Dr. Hans Herrnberger erklärte, die Bekanntgabe sei erst erfolgt, nachdem der Trainer seinen bisherigen Verein persönlich informiert habe. Damit sollte ein respektvoller Umgang mit allen Beteiligten gewährleistet werden.
Mit Bi Le Tran verpflichtet der SV Wilhelmshaven einen Coach, der trotz seines vergleichsweise jungen Alters bereits über Erfahrung im Trainerbereich verfügt. Gleichzeitig trauen ihm die Verantwortlichen zu, neue Impulse zu setzen und die Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln.
Der Verein verbindet die Verpflichtung mit klaren Zielen. Der SVW möchte sich weiterhin erfolgreich und professionell aufstellen, dabei aber auch die Werte bewahren, die den Klub auszeichnen.
Nach Platz fünf in der abgelaufenen Oberliga-Saison laufen die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Mit mehreren Neuzugängen und der Besetzung der Trainerposition ist nun ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunft gesetzt.