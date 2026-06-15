SV Wilhelmshaven präsentiert neuen Cheftrainer Nach intensiver Suche setzt der Oberligist auf einen ambitionierten Coach mit klarer Perspektive von red · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser

Die Trainerfrage beim SV Wilhelmshaven ist geklärt. Mit Bi Le Tran übernimmt ein junger und zugleich erfahrener Fußballlehrer die sportliche Verantwortung beim Oberligisten. Der Verein sieht in ihm die passende Besetzung für die zukünftige Ausrichtung.

Der SV Wilhelmshaven hat die Nachfolge auf der Trainerposition offiziell geregelt. Wie bereits im Vorfeld berichtet worden war, übernimmt Bi Le Tran künftig die sportliche Leitung der ersten Mannschaft. Der Verein bestätigte die Personalie nun offiziell, nachdem der Trainer zunächst seinen bisherigen Klub, den SV Großefehn, über seine Entscheidung informiert hatte.

Entscheidung nach intensiver Suche Nach Angaben des Vereins fiel die Wahl bewusst auf Bi Le Tran. Die Verantwortlichen sehen in dem Trainer ein Profil, das sowohl zur aktuellen Situation als auch zur langfristigen Ausrichtung des SV Wilhelmshaven passt. Vorstand Dr. Hans Herrnberger erklärte, die Bekanntgabe sei erst erfolgt, nachdem der Trainer seinen bisherigen Verein persönlich informiert habe. Damit sollte ein respektvoller Umgang mit allen Beteiligten gewährleistet werden.