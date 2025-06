SV Wilhelmshaven: Nächster Baustein für die Defensive

Der SV Wilhelmshaven treibt seine Kaderplanung weiter mit klarer Linie und regionalem Fokus voran. Mit Rhys Pufong wechselt ein vielversprechender Defensivspieler vom Ligakonkurrenten VfL Oldenburg an die Jade. Der 20-Jährige gilt als eines der spannendsten Talente der vergangenen Oberliga-Saison und soll künftig die Defensive des SVW verstärken.

Pufong, der seine fußballerische Ausbildung beim JFV Bremerhaven und beim Leher TS absolvierte, spielte sich in der abgelaufenen Saison mit konstant starken Leistungen beim VfL Oldenburg in den Fokus zahlreicher Clubs – darunter auch Interessenten aus der Regionalliga. Am Ende entschied sich der variabel einsetzbare Defensivspieler bewusst für den SV Wilhelmshaven.

„Rhys ist körperlich für sein Alter sehr weit und bringt eine bemerkenswerte Ruhe am Ball mit“, lobt SVW-Sportchef Florian Schmidt. „Bei beiden Spielen gegen uns hat er einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Dass er sich trotz regionaler und überregionaler Konkurrenz für uns entschieden hat, freut uns sehr. Er ist ein echtes Juwel und wird unsere Defensive mit seinen technischen Fähigkeiten spürbar aufwerten.“