SV Wilhelmshaven mit 4:2-Testspielsieg gegen Heidmühler FC

Allerdings sah Jahdadic auch kritische Punkte: „Heidmühle hatte drei riesige Chancen, die Luka super entschärft hat. Wenn wir so offensiv spielen und den Ball verlieren, sehe ich noch Luft nach oben in der Rückwärtsbewegung – da müssen wir schneller hinter den Ball kommen.“

In der zweiten Halbzeit wurde komplett durchgewechselt. Der Spielfluss ging verloren, viele individuelle Fehler prägten das Spiel. „Ich hatte das Gefühl, zwei unterschiedliche Mannschaften gesehen zu haben. Das muss auf jeden Fall besser werden, aber wir stecken ja noch mitten in der Vorbereitung“, so Jahdadic.