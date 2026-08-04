SV Wilhelmshaven: Frühe Karten prägen den Pokalauftakt

Der SV Wilhelmshaven ist mit einem Auswärtssieg in den Krombacher Niedersachsenpokal gestartet. Beim VfL Stenum setzte sich der Oberligist mit 2:1 durch und zog damit in die nächste Runde ein. Die Begegnung war bereits in der ersten Halbzeit von zwei Platzverweisen geprägt.
Nach einer Roten Karte gegen Lennart Osterloh in der 15. Minute spielte der SV Wilhelmshaven zunächst in Überzahl. Dennoch gingen die Gastgeber durch Tom Geerken nach 25 Minuten in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: David Schiller glich vier Minuten später zum 1:1 aus, ehe Marcel Gottschling die Partie in der 33. Minute zugunsten der Wilhelmshavener drehte.
Kurz vor der Pause musste dann auch der SV Wilhelmshaven einen Platzverweis hinnehmen. Kai-Sotirios Kaissis sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass beide Mannschaften die zweite Halbzeit mit jeweils zehn Spielern bestritten.
In den zweiten 45 Minuten verteidigte der SV Wilhelmshaven die Führung und brachte den Einzug in die nächste Pokalrunde über die Zeit. Nach Einschätzung des Vereins fiel das Ergebnis allerdings knapper aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ.
Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger sagte: „Die Leistung im Pokalspiel war für uns nur in der Hinsicht relevant, dass wir den Sieg mitnehmen wollten und es auch umgesetzt haben. Das knappe Ergebnis gibt nicht unsere klare Überlegenheit wieder, eine Vielzahl von Torchancen wurden von uns nicht genutzt. Daran werden wir noch arbeiten.“
Mit Blick auf den Klassenunterschied sieht sie dennoch Steigerungspotenzial: „Nach den Erwartungen im Klassenunterschied der Zuschauer wäre auch sicherlich Luft nach oben von uns in diesem Pokalspiel gewesen.“ Zudem verwies sie auf die hitzige Spielweise beider Mannschaften. Nach ihrer Darstellung habe Finn Rosenboom nach einer Aktion des Gegners verletzt ausgewechselt werden müssen, während auf Seiten des SV Wilhelmshaven ein Trikotziehen und ein aus ihrer Sicht fragwürdiges Foulspiel zur Gelb-Roten Karte gegen Kai-Sotirios Kaissis geführt hätten.
Für den bevorstehenden Start in die Oberliga Niedersachsen zieht der Verein klare Erkenntnisse aus dem Pokalerfolg. „Aus dieser Partie für den Ligastart nehmen wir mit, dass wir uns deutlich mehr für den Oberligastart noch steigern werden“, so Frauke Lohmann-Herrnberger.
VfL Stenum – SV Wilhelmshaven 1:2
Schiedsrichter: Florian Buß
Tore: 1:0 Tom Geerken (25.), 1:1 David Schiller (29.), 1:2 Marcel Gottschling (33.)
Rot: Lennart Osterloh (15./VfL Stenum/)
Gelb-Rot: Kai-Sotirios Kaissis (40./SV Wilhelmshaven/)