SV Wilhelmshaven: Frühe Karten prägen den Pokalauftakt Nach zwei Platzverweisen endet die Partie zehn gegen zehn von red · Heute, 09:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Wilhelmshaven ist mit einem Auswärtssieg in den Krombacher Niedersachsenpokal gestartet. Beim VfL Stenum setzte sich der Oberligist mit 2:1 durch und zog damit in die nächste Runde ein. Die Begegnung war bereits in der ersten Halbzeit von zwei Platzverweisen geprägt.

Nach einer Roten Karte gegen Lennart Osterloh in der 15. Minute spielte der SV Wilhelmshaven zunächst in Überzahl. Dennoch gingen die Gastgeber durch Tom Geerken nach 25 Minuten in Führung. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten: David Schiller glich vier Minuten später zum 1:1 aus, ehe Marcel Gottschling die Partie in der 33. Minute zugunsten der Wilhelmshavener drehte. Kurz vor der Pause musste dann auch der SV Wilhelmshaven einen Platzverweis hinnehmen. Kai-Sotirios Kaissis sah in der 40. Minute die Gelb-Rote Karte, sodass beide Mannschaften die zweite Halbzeit mit jeweils zehn Spielern bestritten.

Chancen nicht konsequent genutzt In den zweiten 45 Minuten verteidigte der SV Wilhelmshaven die Führung und brachte den Einzug in die nächste Pokalrunde über die Zeit. Nach Einschätzung des Vereins fiel das Ergebnis allerdings knapper aus, als es der Spielverlauf vermuten ließ. Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger sagte: „Die Leistung im Pokalspiel war für uns nur in der Hinsicht relevant, dass wir den Sieg mitnehmen wollten und es auch umgesetzt haben. Das knappe Ergebnis gibt nicht unsere klare Überlegenheit wieder, eine Vielzahl von Torchancen wurden von uns nicht genutzt. Daran werden wir noch arbeiten.“