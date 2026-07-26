SV Wilhelmshaven feiert klaren Testspielerfolg

Der SV Wilhelmshaven hat seine starke Form in der Saisonvorbereitung bestätigt. Beim FSV Jever gewann die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran souverän mit 8:0 und ließ dem Gastgeber über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance.
Der SV Wilhelmshaven hat im Testspiel beim FSV Jever einen ungefährdeten 8:0-Erfolg eingefahren. Bereits zur Pause führte der Oberligist mit 2:0 und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel konsequent aus.
In der ersten Halbzeit kontrollierte der SV Wilhelmshaven das Spielgeschehen und belohnte sich nach einer halben Stunde mit der Führung. Phong Kelvin Cao traf in der 30. Minute zum 1:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung ging der SVW schließlich in die Kabine.
Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Marvin-Reiner-Wilhelm Eilerts auf 3:0 und sorgte wenig später mit seinem zweiten Treffer für klare Verhältnisse. Der Defensivspieler setzte in der Schlussphase mit seinem dritten Tor des Tages den Schlusspunkt einer überzeugenden Vorstellung.
Auch Cao trug sich ein zweites Mal in die Torschützenliste ein. Zudem traf Finn Rosenboom kurz vor Schluss und machte den deutlichen Auswärtssieg perfekt.
Mit dem klaren Erfolg unterstrich der SV Wilhelmshaven einmal mehr seine gute Verfassung in der Vorbereitung und sammelte weiteres Selbstvertrauen für die bevorstehenden Pflichtspiele.