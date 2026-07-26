SV Wilhelmshaven feiert klaren Testspielerfolg

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Wilhelmshaven hat seine starke Form in der Saisonvorbereitung bestätigt. Beim FSV Jever gewann die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran souverän mit 8:0 und ließ dem Gastgeber über die gesamte Spielzeit kaum eine Chance.

Der SV Wilhelmshaven hat im Testspiel beim FSV Jever einen ungefährdeten 8:0-Erfolg eingefahren. Bereits zur Pause führte der Oberligist mit 2:0 und baute den Vorsprung nach dem Seitenwechsel konsequent aus.

Cao bringt den SVW auf Kurs

In der ersten Halbzeit kontrollierte der SV Wilhelmshaven das Spielgeschehen und belohnte sich nach einer halben Stunde mit der Führung. Phong Kelvin Cao traf in der 30. Minute zum 1:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Mit dem Zwei-Tore-Vorsprung ging der SVW schließlich in die Kabine.