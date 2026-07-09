SV Wilhelmshaven feiert deutlichen Testspielerfolg

Der SV Wilhelmshaven hat auch den zweiten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Beim Heidmühler FC feierte der Oberligist einen deutlichen 7:1-Erfolg und überzeugte insbesondere mit seiner Chancenverwertung. SVW legt den Grundstein vor der Pause Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Neuzugang Tido Steffens den SV Wilhelmshaven in der 23. Minute erstmals in Führung. Der erfahrene Angreifer eröffnete damit den Torreigen und sorgte für mehr Sicherheit im Offensivspiel der Gäste.

Noch vor dem Seitenwechsel baute der SVW den Vorsprung konsequent aus. Marcel Gottschling erhöhte auf 2:0, ehe Dennis Engel nur zwei Minuten später den dritten Treffer folgen ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Marten-Heiko Schmidt mit dem 4:0 die Weichen endgültig auf Sieg. Offensivstärke auch nach dem Seitenwechsel Auch nach Wiederbeginn blieb Wilhelmshaven das dominierende Team. Steffens schnürte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Doppelpack und erhöhte auf 5:0. Wenig später verwandelte David Schiller einen Foulelfmeter sicher zum sechsten Treffer.