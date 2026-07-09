SV Wilhelmshaven feiert deutlichen Testspielerfolg

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Wilhelmshaven hat den nächsten Schritt in der Saisonvorbereitung erfolgreich gemeistert. Beim Heidmühler FC setzte sich die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran klar mit 7:1 durch und zeigte vor allem in der Offensive eine effiziente Vorstellung.
Der SV Wilhelmshaven hat auch den zweiten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Beim Heidmühler FC feierte der Oberligist einen deutlichen 7:1-Erfolg und überzeugte insbesondere mit seiner Chancenverwertung.
SVW legt den Grundstein vor der Pause
Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Neuzugang Tido Steffens den SV Wilhelmshaven in der 23. Minute erstmals in Führung. Der erfahrene Angreifer eröffnete damit den Torreigen und sorgte für mehr Sicherheit im Offensivspiel der Gäste.
Noch vor dem Seitenwechsel baute der SVW den Vorsprung konsequent aus. Marcel Gottschling erhöhte auf 2:0, ehe Dennis Engel nur zwei Minuten später den dritten Treffer folgen ließ. Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Marten-Heiko Schmidt mit dem 4:0 die Weichen endgültig auf Sieg.
Offensivstärke auch nach dem Seitenwechsel
Auch nach Wiederbeginn blieb Wilhelmshaven das dominierende Team. Steffens schnürte mit seinem zweiten Treffer des Abends den Doppelpack und erhöhte auf 5:0. Wenig später verwandelte David Schiller einen Foulelfmeter sicher zum sechsten Treffer.
Dem Heidmühler FC gelang durch Martin Habben zwar noch der Ehrentreffer, die letzte Aktion gehörte jedoch erneut den Gästen. Schiller traf kurz vor dem Schlusspfiff ein zweites Mal und stellte den 7:1-Endstand her.
Mit dem deutlichen Erfolg setzt der SV Wilhelmshaven seine positive Vorbereitung fort. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainerteams dürfte sein, dass sich mehrere Neuzugänge in die Torschützenliste eintrugen und die Mannschaft über weite Strecken einen konzentrierten und zielstrebigen Eindruck hinterließ.