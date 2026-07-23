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SV Wilhelmshaven dreht Testspiel gegen den WSC Frisia
Oberligist setzt sich nach Rückstand mit 2:1 durch
Der SV Wilhelmshaven hat die Saisonvorbereitung mit einem weiteren Erfolg fortgesetzt. Gegen den Wilhelmshavener SC Frisia drehte die Mannschaft von Trainer Bi Le Tran nach einem Rückstand die Partie und gewann mit 2:1.
Der SV Wilhelmshaven hat auch den nächsten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich absolviert. Im Sportpark Wilhelmshaven setzte sich der Oberligist mit 2:1 gegen den WSC Frisia durch und bewies dabei Moral.
Frisia geht in Führung
Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischte zunächst der Gastgeber aus der Bezirksliga den besseren Start in den zweiten Durchgang. Tom Schubert brachte den WSC Frisia in der 58. Minute mit 1:0 in Führung und stellte den SV Wilhelmshaven vor eine neue Aufgabe.
Der Oberligist reagierte jedoch nur wenige Minuten später. In der 64. Minute führte eine Hereingabe zum Ausgleich, als Frisia-Verteidiger Melvin Lamberty den Ball unglücklich ins eigene Tor beförderte.
Kassis entscheidet die Partie
In der Schlussphase erhöhte der SV Wilhelmshaven den Druck und belohnte sich kurz vor dem Ende mit dem Siegtreffer. Kai-Sotirios Kassis traf in der 84. Minute zum 2:1 und sicherte seiner Mannschaft damit den vierten Erfolg im fünften Testspiel der Sommervorbereitung.
Für den SV Wilhelmshaven war die Begegnung eine weitere wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zum Saisonstart. Trotz des zwischenzeitlichen Rückstands zeigte die Mannschaft eine überzeugende Reaktion und entschied das Derby am Ende verdient für sich.