SV Wilhelmshaven dreht Testspiel gegen den WSC Frisia

Der SV Wilhelmshaven hat auch den nächsten Härtetest der Sommervorbereitung erfolgreich absolviert. Im Sportpark Wilhelmshaven setzte sich der Oberligist mit 2:1 gegen den WSC Frisia durch und bewies dabei Moral.

Frisia geht in Führung

Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischte zunächst der Gastgeber aus der Bezirksliga den besseren Start in den zweiten Durchgang. Tom Schubert brachte den WSC Frisia in der 58. Minute mit 1:0 in Führung und stellte den SV Wilhelmshaven vor eine neue Aufgabe.