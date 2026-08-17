SV Wilhelmshaven bleibt ohne Gegentor Oberligist schlägt TuS Bersenbrück mit 1:0 und feiert den zweiten Sieg im zweiten Spiel von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Der SV Wilhelmshaven hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Vor 700 Zuschauern setzte sich der Oberligist gegen den TuS Bersenbrück mit 1:0 durch und gehört damit nach zwei Spieltagen zu den fünf Mannschaften mit sechs Punkten.

Wilhelmshaven erwischte vor 700 Zuschauern den besseren Start und ging in der 18. Minute in Führung. Steffen nutzte eine der Möglichkeiten zum 1:0. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit weitere Chancen und hätten ihren Vorsprung nach Einschätzung des Vereins durchaus ausbauen können. „In der ersten Halbzeit haben wir eine überragende Leistung gezeigt“, sagte SVW-Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger. Die Führung sei „durch die konsequente Ausnutzung unserer guten Chancen“ zwar verdient gewesen, hätte aber auch höher ausfallen können.

Bersenbrück fand zunächst kaum Mittel gegen die Wilhelmshavener Defensive. Der SVW kontrollierte die Partie und nahm den knappen Vorsprung mit in die Pause. Bersenbrück macht Druck – Bela hält den Sieg fest Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel. Der TuS Bersenbrück erhöhte den Druck und arbeitete zunehmend auf den Ausgleich hin. Wilhelmshaven musste sich nun stärker auf die Defensive konzentrieren, verteidigte die Führung aber bis zum Schlusspfiff.