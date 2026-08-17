SV Wilhelmshaven bleibt ohne Gegentor

Der SV Wilhelmshaven hat auch sein zweites Saisonspiel gewonnen. Vor 700 Zuschauern setzte sich der Oberligist gegen den TuS Bersenbrück mit 1:0 durch und gehört damit nach zwei Spieltagen zu den fünf Mannschaften mit sechs Punkten.
Wilhelmshaven erwischte vor 700 Zuschauern den besseren Start und ging in der 18. Minute in Führung. Steffen nutzte eine der Möglichkeiten zum 1:0. Die Gastgeber hatten in der ersten Halbzeit weitere Chancen und hätten ihren Vorsprung nach Einschätzung des Vereins durchaus ausbauen können.
„In der ersten Halbzeit haben wir eine überragende Leistung gezeigt“, sagte SVW-Pressesprecherin Frauke Lohmann-Herrnberger. Die Führung sei „durch die konsequente Ausnutzung unserer guten Chancen“ zwar verdient gewesen, hätte aber auch höher ausfallen können.
Bersenbrück fand zunächst kaum Mittel gegen die Wilhelmshavener Defensive. Der SVW kontrollierte die Partie und nahm den knappen Vorsprung mit in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spiel. Der TuS Bersenbrück erhöhte den Druck und arbeitete zunehmend auf den Ausgleich hin. Wilhelmshaven musste sich nun stärker auf die Defensive konzentrieren, verteidigte die Führung aber bis zum Schlusspfiff.
„In der zweiten Halbzeit machte Bersenbrück sehr viel Druck, dem wir jedoch standgehalten haben“, sagte Lohmann-Herrnberger. Einen entscheidenden Anteil am Erfolg hatte Torhüter Bela: „Durch eine überragende Leistung unseres Torhüters Bela haben wir unseren Sieg gesichert.“
Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht der SV Wilhelmshaven nun auf Rang drei der Oberliga Niedersachsen. Der SVW hat sechs Punkte gesammelt und weist weiterhin eine makellose Bilanz von 3:0 Toren auf. Vor ihm liegen lediglich der SC Spelle-Venhaus und der ebenfalls mit sechs Punkten gestartete SV Vorwärts Nordhorn. Bersenbrück bleibt mit einem Punkt aus zwei Spielen auf Platz elf.
Die Wilhelmshavener wollen aus dem Auftakt zugleich eine Lehre für den weiteren Saisonverlauf ziehen. „Wir nehmen mit, dass jedes Spiel mit 100 Prozent gespielt werden muss, da jeder Gegner in dieser Liga jeden schlagen kann“, betonte die Pressesprecherin. Der SVW will sich auf diese Anforderungen einstellen und das eigene Saisonziel weiterverfolgen.