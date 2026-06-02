SV Wilhelmshaven bindet Kelvin Cao

Der SV Wilhelmshaven setzt bei seinen Planungen weiterhin auf Entwicklungspotenzial. Kelvin Cao wird auch in der kommenden Saison für die Jadestädter auflaufen, nachdem ihn eine Verletzung in der Rückrunde früh zurückgeworfen hatte.
Der SV Wilhelmshaven kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden. Kelvin Cao hat seinen Verbleib beim Oberligisten zugesagt und wird auch in der kommenden Saison das Trikot des SVW tragen.
Der Offensivspieler war erst zur Rückrunde nach Wilhelmshaven gewechselt. Bereits damals verband der Verein große Erwartungen mit seiner Verpflichtung. Seine fußballerische Ausbildung bei namhaften Nachwuchsstandorten wie Werder Bremen, Union Berlin und dem VfB Oldenburg galt als Nachweis seines Potenzials.
Der Start in Wilhelmshaven verlief jedoch anders als erhofft. Kurz nach seinem Wechsel zog sich Cao eine Schulterverletzung zu und fiel über einen längeren Zeitraum aus. Dadurch blieb ihm die Möglichkeit verwehrt, sich in der Rückrunde dauerhaft zu präsentieren und seinen Rhythmus zu finden.
Trotz der schwierigen Umstände hinterließ der Offensivakteur einen positiven Eindruck, sodass die Verantwortlichen früh den Wunsch äußerten, die Zusammenarbeit fortzusetzen.
Inzwischen hat Cao seine Verletzung auskuriert und steht wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Beim SV Wilhelmshaven herrscht die Überzeugung, dass der Spieler sein Leistungsvermögen in der kommenden Saison deutlich besser zeigen kann.
Die Vertragsverlängerung unterstreicht zugleich die Strategie des Vereins, neben erfahrenen Neuzugängen auch entwicklungsfähige Spieler langfristig an den Klub zu binden. Nach mehreren personellen Veränderungen im Kader ist die Zusage von Cao ein weiterer Baustein für die Planungen der kommenden Oberliga-Spielzeit.
Für den SV Wilhelmshaven ist die Hoffnung klar: Nach einer von Verletzungen geprägten ersten Halbserie soll Kelvin Cao künftig regelmäßig auf dem Platz zeigen, warum die Verantwortlichen bereits bei seiner Verpflichtung von seinen Qualitäten überzeugt waren.