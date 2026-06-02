SV Wilhelmshaven bindet Kelvin Cao Offensivspieler bleibt trotz verletzungsbedingt schwieriger erster Monate auch in der kommenden Saison an Bord von red · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Wilhelmshaven setzt bei seinen Planungen weiterhin auf Entwicklungspotenzial. Kelvin Cao wird auch in der kommenden Saison für die Jadestädter auflaufen, nachdem ihn eine Verletzung in der Rückrunde früh zurückgeworfen hatte.

Der SV Wilhelmshaven kann eine weitere wichtige Personalentscheidung für die kommende Spielzeit vermelden. Kelvin Cao hat seinen Verbleib beim Oberligisten zugesagt und wird auch in der kommenden Saison das Trikot des SVW tragen. Der Offensivspieler war erst zur Rückrunde nach Wilhelmshaven gewechselt. Bereits damals verband der Verein große Erwartungen mit seiner Verpflichtung. Seine fußballerische Ausbildung bei namhaften Nachwuchsstandorten wie Werder Bremen, Union Berlin und dem VfB Oldenburg galt als Nachweis seines Potenzials.

Verletzung bremst vielversprechenden Start aus Der Start in Wilhelmshaven verlief jedoch anders als erhofft. Kurz nach seinem Wechsel zog sich Cao eine Schulterverletzung zu und fiel über einen längeren Zeitraum aus. Dadurch blieb ihm die Möglichkeit verwehrt, sich in der Rückrunde dauerhaft zu präsentieren und seinen Rhythmus zu finden. Trotz der schwierigen Umstände hinterließ der Offensivakteur einen positiven Eindruck, sodass die Verantwortlichen früh den Wunsch äußerten, die Zusammenarbeit fortzusetzen.