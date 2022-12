– Foto: SV Wilhelmshaven

SV Wilhelmshaven bastelt am Kader für die Rückrunde 2 neue Spieler und einige Abgänge

Kader Update:

Beim SV Wilhelmshaven haben folgende Spieler den Verein in der Winterpause verlassen: Bei Jannis Baarts, Chris Buske, Nikita Kirik und Nicolas van Geenberghe sind uns neue Vereine bisher unbekannt. Robert Illyes möchte zurück in seine Heimat und Zaradasht Abdelkarim wird zukünftig für BW Bümmerstede auflaufen. Manager Florian Schmidt:“ Wir bedanken uns bei den Jungs für ihren Einsatz und wünschen Ihnen für den weiteren privaten und fußballerischen Weg alles erdenklich Gute. Die Zusammenstellung des Kaders für die Rückrunde ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Es werden aktuell intensive Gespräche geführt, sowohl was den Verbleib beim SV Wilhelmshaven als auch das Gewinnen neuer Kräfte betrifft. Teil 2 zum Kaderupdate: Mit David Goguadze und Jayden Plassaer ergänzen 2 neue Spieler den Kader des SV Wilhelmshaven. Beide Spieler kommen von Germania Leer zum SVW. David und Jayden sind beide gebürtig aus den Niederlanden. David Goguadze ist in der Region zusammen mit seinen Brüdern Nikky und George kein unbekannter und verfügt durch seine vorherigen Stationen bei Kickers Emden und GW Firrel über Oberliga- und Landesliga Erfahrung. David Goguadze ist in der Defensive variabel einsetzbar und dabei noch torgefährlich. In der laufenden Spielzeit war David bei 18 Einsätzen bereits dreimal für Leer erfolgreich. Jayden Plassaer ist ein talentierter 18 jähriger Nachwuchsangreifer der in seiner ersten halben Saison im Herrenbereich bereits auf 18 Einsätze und 5 Tore und etliche Torbeteiligungen kommt. „Wir freuen uns, daß sich beide für den SV Wilhelmshaven entschieden haben. Beide Spieler waren bereits mit der Mannschaft im Training und konnten absolut überzeugen.“ so Manager Florian Schmidt. „David wird uns speziell mit seinen guten mentalen Fähigkeiten sowie seiner konsequenten Zweikampfführung helfen, dem Team einen weiteren Schub zu geben. Jayden ist ein spielender Stürmer mit einer guten Technik, bewegt sich gerne zwischen den Ketten und wird uns hier verstärken.“