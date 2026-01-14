SV Wietmarschen: Vier Abgänge zu Jahresbeginn

Der SV Wietmarschen muss zu Beginn des neuen Jahres gleich mehrere personelle Veränderungen verkraften. An der Spitze der Abgänge steht Kapitän und Leistungsträger Hendrik Heilemann, der künftig für den Landesligisten FC Schüttorf 09 auflaufen wird.

Heimkehr in die Heimat

Neben Heilemann verlassen auch Jonas Ekkel sowie die Brüder Thorben und Sascha Gerdes den SVW. Alle drei kehren zu ihrem Heimatverein nach Hoogstede zurück und schließen sich dort sportlich wieder an.

Der SV Wietmarschen hatte den personellen Umbruch erst vor Kurzem erfolgreich begonnen. Die aktuellen Abgänge machen deutlich, dass der Weg der Verjüngung und Neuaufstellung konsequent weitergeführt werden muss, um die sportliche Zukunft des Vereins zu sichern.