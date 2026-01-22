SV Wietmarschen setzt auf Kontinuität

Nach der bereits verkündeten Verlängerung des Trainerteams der 1. Mannschaft hat der SV Wietmarschen weitere wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Auch die Trainerteams der 2., 3. und 4. Herrenmannschaft haben ihre Verträge für die Saison 2026/2027 verlängert, ein starkes Zeichen für Stabilität im gesamten Seniorenbereich.
Zweite Herren: Hopmann und Klassen bleiben an Bord
Bei der Zweitvertretung ist die Entscheidung gefallen: Headcoach Robert Hopmann und Co-Trainer Thomas Klassen setzen ihre Zusammenarbeit fort. Die Verlängerung ist das Ergebnis einer positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft spielt seit geraumer Zeit konstant im oberen Tabellenbereich der 1. Kreisklasse und überwintert in der laufenden Saison auf dem vierten Tabellenplatz.
Unter der Leitung des Duos haben sich zahlreiche Spieler deutlich weiterentwickelt. Mehrere Akteure aus der Zweiten schafften inzwischen den Sprung in die 1. Mannschaft und konnten sich dort etablieren.
Dritte und Vierte: Vertrauen in Entwicklung und Erfahrung
Auch bei der 3. Herrenmannschaft sind die Weichen gestellt. Trainer Andreas Klewing treibt den im vergangenen Sommer gestarteten personellen Umbruch weiter voran. Die Mannschaft wurde deutlich verjüngt. Neu an seiner Seite ist Daniel Junk, der künftig als Co-Trainer fungiert. Gemeinsam sollen sie die jungen Spieler weiterentwickeln und das neue Teamgefüge festigen. Der Verein bedankt sich in diesem Zuge ausdrücklich bei Günther Spiekermann für seinen Einsatz an der Seitenlinie der Dritten.
In der 4. Herrenmannschaft setzt der SV Wietmarschen ebenfalls auf Kontinuität: Trainer Philipp Horstkamp hat für die Saison 2026/2027 verlängert. Seit mehr als zehn Jahren trägt er Verantwortung in diesem Bereich. Die sportliche Leitung um Bökers, Stegemann und Josmann betont, wie wichtig diese frühzeitigen Zusagen sind. Mit der geschaffenen Planungssicherheit blickt der SV Wietmarschen bereits jetzt positiv und mit Vorfreude auf die kommende Spielzeit.