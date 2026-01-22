SV Wietmarschen setzt auf Kontinuität

#AusLiebeZumFußball – Foto: HiveMedia

Nach der bereits verkündeten Verlängerung des Trainerteams der 1. Mannschaft hat der SV Wietmarschen weitere wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Auch die Trainerteams der 2., 3. und 4. Herrenmannschaft haben ihre Verträge für die Saison 2026/2027 verlängert, ein starkes Zeichen für Stabilität im gesamten Seniorenbereich.

Zweite Herren: Hopmann und Klassen bleiben an Bord Bei der Zweitvertretung ist die Entscheidung gefallen: Headcoach Robert Hopmann und Co-Trainer Thomas Klassen setzen ihre Zusammenarbeit fort. Die Verlängerung ist das Ergebnis einer positiven Entwicklung in den vergangenen Jahren. Die Mannschaft spielt seit geraumer Zeit konstant im oberen Tabellenbereich der 1. Kreisklasse und überwintert in der laufenden Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

Unter der Leitung des Duos haben sich zahlreiche Spieler deutlich weiterentwickelt. Mehrere Akteure aus der Zweiten schafften inzwischen den Sprung in die 1. Mannschaft und konnten sich dort etablieren. Dritte und Vierte: Vertrauen in Entwicklung und Erfahrung