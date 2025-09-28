SV Wiesbaden wird in Breidenbach spät geschockt

1:0 führte Breidenbach, aber der SVW hatte gleich zwei Antworten parat: Nuno Pires Almeida legte für den 1:1-Kopfballschützen Naoki Toyosawa auf und Kevin Faro war nach dem Schuss seines Teamgefährten Aidan Harney mit dem 2:1 zur Stelle. Doch die zuvor ausgelassenen Möglichkeiten – beim Alutreffer von Pires Almeida war Pech im Spiel – sollten zum Bumerang werden. Kurz vor Schluss, als die Gäste-Defensive überhaupt nicht im Bilde war, schlug ein Kopfball zum 2:2 ein. „Wir müssen effizienter mit unseren Chancen umgehen“, sah Sportchef Yildirim Sari die Mannschaft um den vollen Lohn einer guten Leistung gebracht und bemängelte die Unaufmerksamkeit vor dem 2:2. Es folgt das Heimspiel gegen den TSV Steinbach/Haiger II (So., 15 Uhr), anschließend steht am 10. Oktober (19.30 Uhr) schon das Derby gegen Biebrich an.

SVW: N. Kara; Toyosawa (80. Ain Junior), Harney, Bertel, Rodwald, Maurer, Bill (65. Fosuhene), Brunner, Romero Centeno (70. Faro), Khamal (65. Ptak), Pires Almeida.