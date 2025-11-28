 2025-11-28T07:03:18.113Z

Der SV Wiesbaden gastiert am Wochenende beim FC Waldbrunn.
Der SV Wiesbaden gastiert am Wochenende beim FC Waldbrunn. – Foto: Pia Pfeifer

SV Wiesbaden will sich in Waldbrunn "teuer verkaufen"

Letztes Auswärtsspiel, bevor es in die Winterpause geht +++ Leistung gegen Zeilsheim stimmte, Ergebnis aber nicht

Wiesbaden. Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht – das war der Tenor aus dem Lager des SV Wiesbaden nach der 2:4-Niederlage gegen den SV Zeilsheim.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

„Wenn man die großen Torchancen zusammenzählt, dann war es ein 8:3 für uns“, sagt SVW-Coach Daniel Löbelt, dessen Team zum Jahresabschluss beim FC Waldbrunn (So., 15:30 Uhr) gastiert. „Ich glaube, dass wir uns teuer verkaufen werden“, ist Löbelt optimistisch – auch was die Kaderrückkehr von Kapitän Tim Maurer angeht.

