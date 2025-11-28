Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der SV Wiesbaden gastiert am Wochenende beim FC Waldbrunn. – Foto: Pia Pfeifer
SV Wiesbaden will sich in Waldbrunn "teuer verkaufen"
Letztes Auswärtsspiel, bevor es in die Winterpause geht +++ Leistung gegen Zeilsheim stimmte, Ergebnis aber nicht
„Wenn man die großen Torchancen zusammenzählt, dann war es ein 8:3 für uns“, sagt SVW-Coach Daniel Löbelt, dessen Team zum Jahresabschluss beim FC Waldbrunn (So., 15:30 Uhr) gastiert. „Ich glaube, dass wir uns teuer verkaufen werden“, ist Löbelt optimistisch – auch was die Kaderrückkehr von Kapitän Tim Maurer angeht.