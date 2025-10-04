SV Wiesbaden weiter ohne Nakos

Athanasios „Saki“ Nakos (rechts) fällt aus, der Torjäger des SV Wiesbaden laboriert an einer Wadenverletzung. Archivfoto: Frank Heinen

Wiesbaden. Als Einfädler und Torjäger ist Athanasis „Saki“ Nakos beim Verbandsligisten eine Galionsfigur. Doch jetzt muss die Mannschaft weiter ohne ihn auskommen. In Verbindung mit einer Wadenbeinprellung habe sich ein Ödem gebildet, erläutert SVW-Sportchef Yilidrim Sari in der Hoffnung, dass der Heilungsprozess voranschreitet.

Aufgrund von elf Punkten aus elf Spielen scheint das auch bitter nötig, um ein Abgleiten in die Abstiegszone zu vermeiden. Weil zwei Stunden später das Drittliga-Heimspiel des SV Wehen Wiesbaden gegen 1860 München steigt, ist die Wettiner Straße gesperrt, müssen die Anhänger des SV Wiesbaden bei Pkw-Anfahrt auf benachbarte Bereiche ausweichen.

Abstiegskampf in der Saison des Umbruchs? Dieser Kelch soll möglichst am Team um Trainer Daniel Löbelt vorübergehen. Mut macht: Neuzugänge wie etwa Innenverteidiger Jan Rodwald und Mittelfeld-Sechser Aidan Paul Harney legen jene Konstanz an den Tag, die sich auf die ganze Mannschaft übertragen soll. Auf der Außenbahn hatte Jason Ptak vielversprechend begonnen, wurde durch eine Blessur zurückgeworfen, um jetzt wieder fit zu werden. Ben Preuße könnte nach Verletzung zurückkehren, Sohaib Benikhlef ist letztmals gesperrt. Morgen, 14:30 Uhr SV Wiesbaden SV Wiesbaden TSV Steinbach TSV Steinbach II 14:30 live PUSH

„Die Jungs sind dran, wir wollen den Abstand zu den Mittelplätzen verringern“, sieht Yildirim Sari bei allen Spielern die Bereitschaft, alles zu investieren und sich weiterzuentwickeln. In der Winterpause die Lage analysieren und schauen, „was wir machen“, antwortet Sari auf die Frage nach möglichen Winter-Zugängen.